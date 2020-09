Maroc : Présentiel ou à distance, la rentrée scolaire déclinée par régions

Si le ministère de tutelle recommande une rentrée à distance et insiste que la rentrée en présentiel est l’exception, cette mesure reste tributaire de la situation épidémiologique de chaque région. Ainsi, les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) ont chacune adapté cette décision aux conditions sanitaires des provinces.

A Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’AREF a annoncé l’adoption de l’enseignement présentiel en alternance, dans les établissements scolaires public et privés, dans les zones urbaines et rurales de la province de Tanger-Assilah. Un communiqué indique que l’exception sera faite aux établissements de certains secteurs de la ville de Tanger, à savoir Béni Makada, El Mers et Mghogha, qui ont été tenu de maintenir l’enseignement à distance.

Les quartiers concernés à Béni Makada et El Mers sont Bir Chifa, Achennad, Ben Dibane, le lotissement Al Khair, Sidi Driss, Béni Ouriaghel, El Mers, Addoha-Al Barka, Béni Said, Hararin, Zemmouri, Saada, El Wahabi Zemmouri, Al Warda, Jirrari, El Haddad, Bouhout, Dehar El Kanfoud, Hawmat Soussi, Al Hanae, Al Ouama Al Charkia et Al Gharbia, Al Majd, Zahraa, Rekaai, Al Boughaz, Al Mowadafin, Moulay Slimane et Florencia, indique la même source.

A Mghogha, l’enseignement à distance concerne les établissements des quartiers Benkirane, Ard Dawla, Mghogha Kbira, Mghogha Sghira, Charf, Al Amal et le quartier Mghogha. Les zones concernées par ces mesures pourront différer au fur et à mesure de l’évolution épidémiologique, indique encore l’AREF.

Présentiel en alternance dans la plupart des écoles à Meknès, Marrakech et Kelâa des Sraghna

A Meknès, la direction provinciale de l’Education nationale (DPEN) a décidé de la même mesure pour 21 établissements scolaires, qui se trouvent dans deux quartiers fermés, où des foyers infectieux ont été identifiés. Il s’agit de 16 écoles privées et cinq publiques dans les quartiers Al Mansour et Camilia, où les élèves ne rejoindront les classes que si la situation épidémiologique le permet. La DPEN souligne que l’enseignement à distance est également adopté pour les élèves dont des membres de la famille ont été testé positifs au nouveau coronavirus.

Par ailleurs, les élèves non concernés par cette décision seront accueillis durant la période entre les 7 et 9 septembre en petits groupes, dans le respect des mesures préventives pour limiter la propagation de la pandémie.

A Kelâa des Sraghna, les autorités locales ont annoncé, dès samedi, l’adoption d’un mode présentiel en alternance, sur la majeure des 42 communes de la province. Cette décision a été prise de manière temporaire, sur la base des interventions des différentes parties concernées lors d’une réunion au niveau provincial, à laquelle les représentants des associations de parents d’élèves ont participé. Il a été cependant décidé d’exclure la municipalité de Kelâa des Sraghna qui aura recours à l’éducation à distance, en raison du nombre croissant d’infections dans la ville.

De son côté, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation à Marrakech-Safi a annoncé, dimanche, opter pour l’enseignement à distance dans trois arrondissements et certains quartiers de la ville de Marrakech. Il s’agit de M’hamid, de Hay Mohammadi et de Hay Hassani, les quartiers de Ben Tachfine, Al Afak, Abou Hourayra à Azli, Saâda à Iziki, l’avenue Houmane El Fetouaki, Mssala, Attakadoum, le quartier militaire Ahmed Qarmach et douar Belaguid. Pour le reste du territoire, l’enseignement présentiel en alternance est adopté.

Présentiel à Rabat-Salé-Kénitra, sauf dans les quartiers à foyer infectieux

A Kénitra, un communiqué de l’AREF a annoncé le recours à l’enseignement présentiel, dans le respecte les mesures préventives. L’exception sera faite au niveau 11 établissements, qui se trouvent dans les quartiers identifiés comme foyers infectieux. L'enseignement à distance concerne donc deux établissements dans la commune rurale d’Allal Tazi, 7 dans la ville de Kénitra à Saknia, dans le lotissement Addoha et Hay El Kasbah, en plus de deux autres dans la commune semi-rurale de Sidi Taïbi. Pour leur reprise scolaire en présentiel, les élèves des autres établissements seront, quant à eux, accueillis dans leurs établissements en petits groupes, entre les 7 et 9 septembre.

Il en est de même à Sidi Yahya du Gharb, Rabat ou encore à Salé, où les directions de l’enseignement n’ont exclu de la rentrée présentielle que les quartiers où des foyers infectieux ont été identifiés.

Les écoles de Casablanca restent fermées pour les 14 prochains jours

Au niveau de la région de Casablanca-Settat, la métropole casablancaise a démarré cette rentrée avec des établissements scolaires fermés pour deux semaines, en raison de l’augmentation accrue des cas de covid-19. Pour les autres villes de la région, comme Berrechid, Benslimane, El Jadida, Mediouna, Mohammedia, Mediouna, Nouaceur et Settat, les écoliers ont été nombreux à faire acte de présence dans les établissements, ce lundi.

Au niveau de l'enseignement supérieur, l’Université Hassan II de Casablanca a décidé de reporter pour 14 jours les examens du deuxième semestre 2019-2020, initialement prévus en présentiel. De leur côté, les étudiants de l’Université Chouaib Doukkali ont entamé les examens ce lundi, dans la Faculté des sciences juridiques et économiques à El Jadida et à Sidi Bennour.