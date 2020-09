Coronavirus : Semi-confinement pour Casablanca le jour de la rentrée scolaire

Face à la hausse du nombre de cas positifs au nouveau coronavirus dans la préfécture de Casablanca, le gouvernement a décidé une série de mesures drastiques pour contenir la propagation du virus dans la capitale économique, selon un communiqué de l'exécutif.

A partir de ce lundi 07 septembre à midi, il sera procédé à la fermeture de toutes les issues de la préfecture de Casablanca. Les déplacement de et vers son territoire sera conditionné à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.

En outre, la fermeture des marchés de proximité aura lieu à 15h ; celle des cafés et commerces à 20h ; celle des restaurants à 21h.

Un couvre-feu sera appliqué entre 22h et 05h. Les déplacements seront donc interdits la nuit excepté pour les cadres de santé et de sécurité, les employés des secteurs vitaux et sensibles et du transport de marchandises, à conditionner de justifier leur travail de nuit.

Ces mesures continueront d'être appliquées pendant les 14 prochains jours, alors que la situation épidémiologique de la ville fera l'objet d'une évaluation précise et continue afin de prendre la décision appropriée à son égard, ajoute-t-on.

«Le gouvernement appelle les citoyens et citoyennes à respecter strictement les instructions des pouvoirs publics et les mesures de précaution, notamment le port obligatoire de masques de protection, le respect des règles d'hygiène et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics», conclut le communiqué.

Ce semi-confinement a été annoncé la veille de la rentrée scolaire attendue par plusieurs millions de Casablanca.