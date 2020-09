La procureure de la CPI Fatou Bensouda dans le viseur de l’administration Trump

Après des mois de pressions et à moins de neuf semaines de la présidentielle aux Etats-Unis, l’administration de Donald Trump a mis sa menace à exécution contre Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale (CPI). Washington vient d'imposer des sanctions économiques inédites contre la Gambienne d'origine marocaine.

«Aujourd’hui, nous passons de la parole aux actes», a déclaré, mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, rapporte l’AFP. Et d’expliquer que «la CPI continue malheureusement de viser des Américains».

Mike Pompeo a annoncé l’inscription sur la liste noire des Etats-Unis de Fatou Bensouda et de Phakiso Mochochoko, directeur de la division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération de la CPI, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas. Leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis seront gelés et l’accès au système financier américain leur est barré.

«Tout individu ou entité qui continuera à assister matériellement ces individus s’expose également à des sanctions, a prévenu Mike Pompeo lors d’une conférence de presse. Nous ne tolérerons pas les tentatives illégitimes de la CPI pour soumettre les Américains à sa juridiction.»

Déjà engagé dans une offensive sans précédent contre la CPI, le président américain, Donald Trump avait autorisé en juin des sanctions économiques contre ses responsables pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires américains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Washington avait auparavant déjà interdit d’entrée aux Etats-Unis des responsables de la Cour et révoqué le visa américain de Fatou Bensouda.

En juin, la CPI avait déploré «une série d’attaques sans précédent» à son encontre. Dans un communiqué, publié mercredi soir, la cour a condamné «ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires».