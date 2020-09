Coronavirus : Nouvelles mesures de restriction dans la province de Nouaceur

Suite à une réunion du comité provincial de veille, les autorités locales de la province de Nouaceur ont décidé d’instaurer de nouvelles mesures de restriction, destinées à endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Il sera ainsi procédé dès ce dimanche, selon une note des autorités locales, à la fermeture des hammams et des salles de sport.

Les marchés de proximité, les terrains de sport, les jardins et espaces publics seront fermés à 18h, les magasins et centres commerciaux à 22h, les cafés à 21h et les restaurants à 23h. Et de préciser que la capacité d’accueil reste fixée, pour ces deux derniers à 50%.

Les autorités locales annoncent aussi le renforcement des restrictions et des points de contrôles au niveau des différents accès à la province, rappelant l’obligation de présenter des autorisations spéciales de déplacement.

? #COVID19 : Les autorités locales de la province de #Nouaceur décident de nouvelles mesures de restriction à compter du dimanche 6 septembre

* Source : Préfecture de Nouaceur.

* Détails? pic.twitter.com/BU1nVPsvoV — زهير داودي ZOUHAIR DAOUDI (@Zouhairouns) September 4, 2020

Et de rappeler que les autres mesures de restrictions décidées durant l’état d’urgence sanitaire, à l’instar de l’interdiction des rassemblements, des mariages et des funérailles, restent en vigueur.

La note des autorités de la province de Nouaceur appelle les citoyennes et citoyens de respecter ces mesures préventives en adhérant aux efforts nationaux visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

La même source précise enfin que l’allègement de ces mesures reste tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et l’enregistrement d’une baisse des cas testés positifs au Covid-19.