Maroc : Averses orageuses localement fortes dans plusieurs provinces

Des averses orageuses localement fortes sont attendues samedi dans plusieurs provinces du royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie.

Ces averses de niveau orange sont prévues samedi de 13h à 23h dans les provinces d'Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Midelt, Khenifra, Khouribga, Settat, Fquih Ben Saleh, Kelaa Sraghna, Marrakech, Chichaoua, Taroudant, Tata, Zagora, Errachidia, Ouarzazate et Tinghir, a indiqué la Direction dans un bulletin météorologique spécial. Et d'ajouter que ces averses seront accompagnées par des rafales sous orages et de la grêle par endroits.

Par ailleurs, un temps chaud de niveau orange (40/43 °C) est prévu lundi et mardi dans les provinces de Assa-Zag, Boujdour, Chtouka- Ait Baha, Es-Semara, Guelmim, Inzegane-Ait Melloul, Laâyoune, Taroudant, Tata et Tiznit.