Casablanca : Les fréquences des lignes du tramway renforcées à l'occasion de la rentrée scolaire

Casa Transports et RATP Dev Casablanca ont décidé de renforcer les fréquences des lignes du Tramway, à l'occasion de la rentrée scolaire.

Dans le contexte d'état d’urgence sanitaire et au regard de l’évolution épidémiologique du pays, Casa Transports et RATP Dev Casablanca maintiennent et renforcent leur vigilance sur les lignes du Tramway, indique un communiqué de presse relayé par la MAP.

Ainsi, une nouvelle offre de transport du réseau de tramway de Casablanca est mise en place pour faire face à la reprise universitaire/scolaire prévue le 7 septembre, et aussi pour répondre au mieux aux besoins de déplacements des étudiants universitaires, notamment en période d’examens, ajoute la même source.

Les fréquences en heure de pointe les matins et les soirs seront ainsi de 5 minutes sur T1 et de 7 minutes sur T2. Il s'agit des fréquences maximales pouvant être proposées en considération de l’architecture du réseau, de la flotte de tramway disponible et des conditions générales de circulation de Casablanca, précise-t-on.

Le nombre de voyageurs par rame demeure limité à 50% de sa capacité, rappelle le communiqué, notant que la présence des agents de terrain, tous formés aux mesures sanitaires, sera renforcée sur l’ensemble du réseau afin d’accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions et les inciter à respecter l’ensemble des mesures de sécurité sanitaire imposées par l’état d’urgence.

Les forces de l’ordre seront également aux premiers rangs pour appuyer l’organisation des flux des voyageurs via des brigades mobiles, conclut-on.