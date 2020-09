Hirak : Des eurodéputés saisissent El Othmani sur la grève de la faim de Zefzafi et Ahamjik

Nasser Zefzafi et Nabil Ahamjik, détenus en isolement, sont en grève de la faim depuis le 14 août. / DR

Des parlementaires européens ont réitéré, vendredi, leur «inquiétude quant à la situation des prisonniers politiques du Hirak du Rif à la lumière de la pandémie COVID-19».

Dans une lettre adressée au chef du gouvernement Saadeddine El Othmani, les eurodéputés ont ainsi rappelé que «beaucoup» de détenus du Hirak «restent dans des prisons fermées et densément surpeuplées où ils sont exposés à un risque aigu de contamination, n'ayant généralement pas accès à des soins de santé adéquats».

«L'état physique de plusieurs prisonniers du Hirak du Rif est gravement affaibli par des grèves de la faim intermittentes. Nous restons particulièrement préoccupés par la situation de Nabil Ahamjik et Nasser Zefzafi, détenus en isolement et en grève de la faim depuis le 14 août ; Mohamed Haki, Bikal Ahabad et Zakaria Adahchour, qui sont également en grève de la faim ; Achraf Moudid, dont la situation de santé est compliquée par une tentative de suicide récente», soulignent-ils.

La lettre appelle le chef du gouvernement à «donner la priorité aux considérations humanitaires et libérer tous les prisonniers politiques du Hirak, conformément aux recommandations faites par le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme et aux appels répétés de l'Organisation pour la liberté et les droits de l'Homme».

Il l’appelle aussi à «garantir la sécurité, l'intégrité physique et le bien-être psychologique des prisonniers de Hirak du Rif en leur assurant leur accès immédiat à des soins médicaux adéquats».

«La libération récente d'un certain nombre de prisonniers politiques du Hirak du Rif au cours des dernières semaines est un premier pas positif vers la libération de tous les prisonniers», conclut la lettre signée par une vingtaine d’eurodéputés.