Droits de l'Homme : L’Algérie épinglée par l'ONU pour une fake news sur le Hirak

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR) a dénoncé, vendredi, les fausses informations contenues dans un article de l’agence officielle Algérie Presse Service (APS), concernant des plaintes de militants du Hirak en Algérie.

«Les informations contenues dans l'article - qui ont été largement reprises par d'autres médias en Algérie et ailleurs - sont une fabrication complète du début à la fin», a déclaré le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Rupert Colville.

Cité par un communiqué de l’OHCHR, le responsable a ajouté qu’«il n’existe aucun organe de défense des droits de l’Homme des Nations Unies» portant le nom de «Bureau des Contentieux de l’ONU à Genève» comme a avancé l’APS. «Nous n’avons pas été en mesure d’identifier un membre du personnel de l’ONU ou un expert indépendant des droits de l’Homme des Nations Unies nommé Issam Al Muhammadi», enchaîne-t-il.

Mardi 1er septembre, l’APS a affirmé que cet organe aurait rejeté une plainte déposée par un groupe de militants politiques algériens «24 heures après avoir été déposée et examinée par les juristes du bureau». L’agence officielle algérienne énumérait aussi les raisons pour lesquelles la plainte avait été sommairement rejetée, en citant une interview qui aurait été diffusée deux jours plus tôt sur Radio Monte Carlo par un certain Issam Al Muhammadi que l'APS présente comme secrétaire dudit tribunal.

«S'il existe un certain nombre d'organes de défense des droits de l'Homme qui reçoivent et examinent les plaintes de ce type, aucun d'entre eux ne mène une procédure accélérée de 24 heures», affirme l’organisation onusienne. Et de demander à l’APS et à Radio Monte Carlo - si c'était effectivement la source originale de l'histoire – de «retirer ces fausses informations et expliquer à leurs lecteurs et auditeurs que l'histoire était une fabrication totale».

A rappeler que ce n’est pas la première fois que l'Algérie est accusée de «manipuler» des informations ou des rapports de l’ONU et de l’Union européenne pour servir ses intérêts ou encore épingler le Maroc sur le dossier du Sahara.