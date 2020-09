Condamnation de Geert Wilders : Des associatifs MRE aux Pays-Bas à la fois «satisfaits et déçus»

Le Centre euro-méditerranéen migration et développement (EMCEMO) a réagi vendredi, au verdict rendu par la Cour d’appel de La Haye, à l’encontre du chef du Parti pour la liberté (PW) Geert Wilders.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le centre basé à Amsterdam et représenté à Tanger et Bruxelles, s’est dit «à la fois satisfait et déçu» de la confirmation du jugement prononcé en appel à l’encontre du leader du parti d’extrême-droite. Ce dernier avait insulté les Marocains des Pays-Bas à travers des propos tenus lors d’un rassemblement électoral en 2014.

«Les Néerlandais d'origine marocaine ont fait confiance à la justice néerlandaise et continueront toujours de le faire, même si aujourd'hui, il y a un sentiment de déception car Geert Wilders a été acquitté des charges qui pesaient sur lui ‘incitation à la haine et discrimination’», écrit le centre.

Pour EMCEMO, «cet acquittement ignore la loi, notamment la jurisprudence de la Cour suprême sur ce point». Le centre déplore aussi que la Cour d'appel n’a pas imposé de sanction à Geert Wilders.

Le Centre euro-méditerranéen migration et développement promet enfin de «s’engager à poursuivre les discussions avec les autres organisations de défense des droits de l'Homme et engagées contre la haine afin de prendre des mesures communes pour que les comportements racistes de Wilders et du PW ne se reproduisent pas à l'approche des élections parlementaires de 2021».