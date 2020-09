Coronavirus : Les pédiatres déconseillent un retour exclusif aux cours à distance

La Société marocaine des sciences médicales (SMSM) a organisé, ce vendredi, un webinaire avec l’intervention des associations de médecine, de pédiatrie et de pédopsychiatrie, pour traiter la rentrée scolaire du point de vue de la santé de l’enfant. Voulue comme un «Guide pour réussir une rentrée scolaire sécurisée», cette rencontre est organisée avec la Société marocaine de pédiatrie (SMP) et la Société marocaine de pédopsychiatrie et professions associées (SMPPA), entre autres.

Elle a abordé l’impact du confinement lié à la pandémie du nouveau coronavirus chez les plus jeunes, mais a permis aussi aux praticiens de formuler leurs recommandations.

Maintenir les écoles ouvertes le plus longtemps possible

Président de la SMP, Dr. Hassan Afilal a souligné que pour l’heure, le choix de l’enseignement sera dicté particulièrement par le contexte sociale et économique de chaque famille, selon ses moyens de fournir les conditions et les moyens adéquats à ses enfants pour un enseignement à distance de qualité. Dans ce sens, il insiste que «le distanciel doit être accompagné d’un rythme rigoureux dans la journée avec un matériel adapté, ce qui n’est pas le cas pour les enfants vivant en retrait des villes», risquant d’accentuer les disparités.

Pour l’épanouissement et le développement du lien social chez l’enfant, le médecin recommande un enseignement présentiel, avec quelques mesures sanitaires préventives contre la covid-19. «L’enfant de moins, de 11 ans surtout, est peu vecteur, bien qu’il faut rester vigilant en éloignant les grands-parents de tout contact, avant que les enfants ne prennent quelques précautions, qui passent par le bain et le savonnage», propose-t-il.

«L’enfant a besoin de liens sociaux pour éviter l’aliénation et ne pas menacer son épanouissement. Les enfants vulnérables ont moins d’aptitude à se défendre, selon la sévérité de leurs pathologies, mais dans ce cas-là, ce sera à leurs médecins référents de juger de leur prédispositions à faire une rentrée en présentiel ou non», ajoute-il encore.

Responsabiliser les enfants dans la lutte contre la pandémie

Hassan Afilal recommande en effet de respecter quelques mesures, avant même d’emmener les enfants à l’école. «La responsabilité des parents est engagée, ils doivent veiller à la prise de température, à l’examen de signes cliniques chez leurs enfants, aux circonstances de transport avec un respect autant que possible de la distanciation, ou du port du masque par les enfants, dans le cas échéant».

Le pédiatre recommande également un décalage des heures d’entrée, de manière à éviter le rassemblement en masse des parents devant les écoles. «La préparation de l’école passe par l’aération des classes à chaque vacation (récréation, repas, nuit), la désinfection des salles, en passant par les portes, le sol et tout ce qui peut être touché par les mains», insiste-t-il. Afin d’éviter les mouvements en nombre des enfants, dans leur passage d’un cours à l’autre, le médecin conseille aussi que ce soit le professeur qui change de classe et non pas les élèves. Il plaide également pour un décalage des récréations, afin de diminuer les contacts.

«A partir du collège, le port du masque doit être exigé pour tous les élèves, qu’il faut responsabiliser et à qui il faut faire confiance en les faisant participer à la lutte contre la pandémie», a rappelé le médecin.