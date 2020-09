Maroc : Les nouveaux hélicoptères Apaches seront équipés de radars Longbow

Les Forces armées royales continuent de s’approvisionner sur le marché américain. Les 24 hélicoptères Apache AH-64E commandés à Boeing seront équipés de radars de type Longbow FCR fabriqués par la société Longbow limited, indique l’agence de presse UPI.

L’entreprise a remporté le contrat de 164,6 millions de dollars pour fournir ce matériel au Maroc, aux Pays-Bas, l'Inde et les Emirats arabes unis, a annoncé le Pentagone sur son site d’actualité.

«L’équipe LBL est ravie d'intégrer l'armée du Maroc, des Pays-Bas et de l'Inde dans la communauté des utilisateurs du Longbow FCR, et de mettre à jour les Emirats avec de nouvelles capacités, car les missions en constante évolution des alliés des Etats-Unis bénéficieront de nos capacités d'engagement de précision», s’est félicité, Jim Messina, directeur du programme Longbow à Lockheed, dans un communiqué de presse. «Le radar Longbow reste un système pertinent et important pour les missions effectuées par les équipages Apache», a-t-il ajouté.

Le 19 novembre, la «Defence Security Cooperation Agency» informait le Congrès de la commande par le Maroc de 36 hélicoptères Apache AH-64E, dont douze en option, pour 4,25 milliards de dollars.

La date limite des livraisons des radars est fixée au 31 décembre 2022, précise le Pentagone.