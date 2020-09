Le trafic passagers sur les lignes du détroit diminue de 90% en juillet par rapport à 2019

La fermeture de la frontière avec le Maroc aurait lourdement impacté les flux de passagers et de marchandises entre Ceuta et Algésiras, ce que les mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus a accentué, selon les médias espagnols citant des publications spécialisées dans les ports et le transport maritime.

Ceuta Actualidad affirme ainsi que le trafic de fret dans le port d’Algésiras n’a pu enregistrer un léger regain de son activité qu’au cours du mois de juillet, dépassant 9,3 millions de tonnes (+ 1,6%). En 2020, le total de ce trafic n’a pu être dépassé qu’en janvier.

Mais la reprise des transferts de marchandises et de conteneurs, au cours de la première moitié de l’été, contraste avec le trafic de voyageurs qui reste au plus bas, en raison du maintien de la fermeture des frontières avec le Maroc, explique le média.

Les mêmes sources indiquent que 115 000 passagers ont voyagé vers le Maroc en juillet, soit une baisse de 88% par rapport à la même période de l’année dernière, au cours de laquelle 900 000 passagers ont effectué la traversé.