Catalogne : Un projet pilote pour l’enseignement de l’islam dans le primaire et le secondaire

Le département catalan de l’éducation a créé un projet pilote dans les écoles publiques de Barcelone, du Baix Llobregat, de Gérone et de Tarragone, pour enseigner la religion musulmane pendant l’année scolaire 2020-2021. Le projet, publié mercredi au Journal officiel de la région de Catalogne, prévoit que la matière soit enseignée en première année du primaire et en première année de l’ESO, dans le secondaire.

Cité par l’agence de presse espagnole EFE, le ministre de l’Education au sein du gouvernement local catalan, Josep Bargalló, considère que l’acte d’enseignement religieux devrait relever deux défis majeurs, à savoir «la garantie des droits à la liberté religieuse et le maintien de la cohésion sociale».

Dans ce sens, le projet pilote se conforme aux dispositions de l’accord de coopération entre l’Etat espagnol et la Commission islamique d’Espagne, qui garantit l’exercice du droit des élèves musulmans de recevoir un enseignement religieux adéquat, dans les centres éducatifs publics au primaire, dans le secondaire obligatoire et le baccalauréat.

Selon la même source, ces cours seront donnés par des enseignants formés dans leur matière et désignés par les communautés membres de la Commission islamique d’Espagne et en Catalogne. A cet effet, les mêmes critères que ceux utilisés dans l’enseignement de la religion catholique aux élèves demandeurs seront pris en compte pour ceux de confession musulmane.

Le programme est quant à lui défini par le gouvernement espagnol, à travers diverses résolutions. Elles prévoient que l’enseignement islamique «doit refléter les langues et les cultures des familles musulmanes en Catalogne, ainsi que la réalité elle englobe des musulmans et des non-musulmans, des hommes et des femmes d’origines géographiques et culturelles différentes, dans le but de transmettre aux étudiants la perspective de l’inclusion et de l’éducation à la diversité».