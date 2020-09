Maroc : Le ministère de la Santé met à jour la définition des cas de coronavirus

La Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé a mis à jour la définition de cas suspects, probables et confirmés au nouveau coronavirus, ainsi que les principes de base pour le traitement des patients.

Ainsi, le cas suspect est celui montrant des signes d’infection respiratoire aiguë, avec ou sans fièvre. Il peut être également souffrant de fièvre supérieure à 38 degrés inexpliquée, accompagnée de myalgies ou de céphalées, ou encore un patient souffrant d’une infection respiratoire qui nécessite une hospitalisation.

Quant aux cas probables, ils font partie de ceux ayant eu contact avec une personne probable ou positive à la covid-19, en lien avec un foyer infectieux identifié, un professionnel de santé exerçant dans une structure hospitalière où un laboratoire chargé des analyses et du dépistage de la pandémie.

Les cas probables sont également les patients dont l’image à la TDM est évocatrice de la covid-19, ou encore une personne présentant brusquement des symptômes de perte de goût ou d’odorat. Par ailleurs, «tout décès sans cause évidente, survenu après un syndrome de détresse respiratoire et ayant été en contact avec un cas probable ou confirmé ou ayant un lien épidémiologique avec un cluster» est considéré comme cas possible.

Le ministère recommande que «le traitement doit être démarré le plus rapidement possible, sans confirmation virologique pour les cas probables et avant réception du résultat de la PCR pour les cas présentant des comorbidités». Il indique qu’attendre les résultats du RT-PCR ne fait qu’«augmenter le risque de complication, augmenter les probabilités du décès, prolonger la durée de propagation du virus».