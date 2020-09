Tindouf : Le bétail de Sahraouis démunis décimé par une épidémie

«Les réfugiés sahraouis sont affectés par une épidémie touchant le bétail lors du confinement contre la Covid-19», indique un reportage publié sur le site de l’Agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). «Une épidémie pulmonaire touchant le bétail a entraîné la mort de plus de 1700 moutons et chèvres dans les camps cette année», explique la même source.

Des familles qui vivaient de l’élevage se trouvent ainsi privées d’une source alimentaire nécessaire dans leur quotidien alors que «plus de 50% des femmes en âge de procréer et des enfants dans les camps souffrent d’anémie, et des taux élevés de malnutrition (7,6%) et de retard de croissance (28%)», précise le HCR.

L’élevage de bétail est une source financière capitale pour la population démunie des camps, notamment les femmes. Une activité qui compensait la perte d’emplois des hommes à cause des mesures prises pour endiguer la propagation du coronavirus dans les camps. «Ils ont perdu leur salaire en tant que journaliers. Ils ne peuvent aller nulle part et ne peuvent pas travailler», déplore une femme sahraouie.

Le reportage en question n’a pas évoqué la situation des troupeaux de dromadaires de hauts cadres du Polisario, qui semblent épargnés par cette «épidémie pulmonaire» ayant décimé les chèvres et moutons de Mariem, Dida ou Lehdia.