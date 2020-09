Marrakech : Le centre de protection de l’enfance exposé à l’infection au nouveau coronavirus

Dans le centre de protection de l’enfance à Marrakech, le pavillon des garçons a été touché par la pandémie du nouveau coronavirus, menaçant qu’une large propagation ait lieu dans les rangs des fonctionnaires et des pensionnaires, qui sont au nombre d’une soixantaine. C’est ce que redoute la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), qui rapporte le cas d’un employé arrivé à un état avancé de l’infection, ce qui a nécessité son transfert urgent à l’hôpital Ibn Zohr.

«L’absence de moyens de protection et de prévention à l’intérieur du centre menace que la pandémie se propage rapidement», a alerté l’ONG, dans un communiqué parvenu à Yabiladi ce mercredi. Face à l’inquiétude que suscite la situation dans ce centre de protection de l’enfance, l’AMDH-Marrakech a lancé «un appel de détresse aux autorités sanitaires et locales, aux délégués du ministère de la jeunesse et des sports et au comité de vigilance épidémiologique pour intervenir d’urgence».

Elle appelle aussi à un appui des pouvoirs public pour procéder à la désinfection de toutes les installations du centre et pour mettre en place les conditions sanitaires de protection, conformément au protocole préventif en vigueur. Par ailleurs, l’association exige la réalisation de dépistages et de tests PCR sur tous les employés, les travailleurs du centre et les pensionnaires.

«Nous appelons également toutes les parties compétentes à œuvrer pour rassurer toutes les mesures d’hygiène et de mise en quarantaine dans ce lieu, où l’on vit désormais sous le poids de la peur d’une propagation de la covid-19», plaide encore l’ONG.

Dans le souci de protéger également la santé des familles des pensionnaires et des fonctionnaires, elle appelle à faire respecter les mesures de distanciation physique dans lesdits locaux, ne serait-ce que le temps d’identifier l’ensemble des cas contacts.