Boujdour : Interpellations pour liens présumés avec un réseau de trafic de migrants

La bridage de la police judiciaire du district provincial de Boujdour a mis en échec, mardi soir, une opération d’immigration et a interpellé deux individus. Agés de 19 et 36 ans, ils sont soupçonnés de liens avec un réseau criminel actif dans l'organisation de migration et de la traite des êtres humains.

Les deux suspects ont été interpellés au quartier Al Wahda à Boujdour, en coordination avec les autorités locales, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les mis en cause ont été pris en flagrant délit de tentative d'immigration de cinq candidats, dont un mineur, via les voies maritimes à destination des côtes des îles Canaries.

Le principal suspect a été placé en garde à vue, tandis que son complice et les candidats à l'émigration ont été soumis à une enquête judiciaire.