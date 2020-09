Maroc : Des islamistes et des partis de gauche signent une pétition condamnant la visite de Kushner

Des associations, des partis de gauche et des syndicats marocain se prononcent, dans une pétition, contre la visite de Jared Kushner dans le royaume, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Intitulée «la Palestine n’est ni à vendre ni à troquer», l’initiative intervient en guise de réponse à «la campagne médiatique américaine et sioniste sur une nouvelle visite du dénommé Kushner au Maroc, suite au soi-disant accord de paix-trahison émirati-sioniste, des tentatives de Washington et de l’entité sioniste de pousser le Maroc dans le carré de la normalisation, à l’instar de la partie arabe signataire de ce sinistre accord (du 13 août, ndlr)», expliquent les auteurs.

Dans ce sens, ils déclarent leur «rejet absolu de la visite malheureuse de cette personne» et considèrent la présence du conseiller spécial du président Donald Trump «inacceptable sur la terre du Maroc».

Parmi les instances ayant adhéré à cette pétition, on retrouve notamment les traditionnelles associations de soutien à la lutte du peuple palestinien et contre la normalisation avec Israël, le Mouvement Unicité et Réforme (matrice du PJD), les trois partis de la Fédération de gauche démocratique, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union marocaine du travail (UMT), l’Instance de soutien aux causes de la oumma, le bras droit-de-l’hommiste d’Al Adl wal Ihssane, le Forum Al Karama, très proche du PJD.

Depuis dimanche 30 août, Jared Kushner effectue une tournée en Israël et dans certains Etats arabes. Il a déjà fait des escales aux Emirats, en Arabie saoudite, au Bahreïn et au Qatar.

Pour mémoire, le roi Mohammed VI avait reçu Jared Kushne, le 28 mai 2019 à Salé. Les entretiens «ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient», soulignait alors la MAP.