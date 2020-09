Maroc : Les exportations de fruits et légumes vers l’Espagne augmentent de 18%

Les importations espagnoles de fruits et légumes frais en provenance du Maroc ont atteint une valeur de 548 millions d’euros, lors du premier semestre de cette année. Ce montant équivaut à une hausse de 18% par rapport à la même période en 2019, selon la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits et légumes (FEPEX).

Une note d’information de l’organisation professionnel a annoncé, lundi, que le volume des importations marocaines se sont élevées à 358 329 tonnes entre janvier et juin 2020, soit 25% de plus par rapport à la même période en 2019 et 38% des importations vers les pays tiers, qui s'établissaient à 949 155 tonnes.

La même source indique que le Maroc se renforce «en tant que premier fournisseur du marché espagnol des fruits et légumes frais, représentant 47% des importations depuis des pays tiers et 33% du total acheté par l’Espagne au premier semestre».

Sur ce premier semestre, les importations sont passées de 214 215 en 2016 à 358 329 tonnes en 2020, soit 67% de plus en quantité. En valeur, elles ont évolué de 312,3 millions d’euros à 548, indique la FEPEX, qui se réfère aux données du service des douanes et des taxes spéciales qu’elle a consultées.

En 2019, l’Union européenne a par ailleurs importé 1,4 million de tonnes de fruits et de légumes de la région nord-africaine, soit 4% de plus qu’en 2018 et 40% de plus que la moyenne des cinq dernières années, selon la FEPEX.