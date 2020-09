Avec 1 191 infections au nouveau coronavirus, le Maroc enregistre un record de décès en 24 heures

Jusqu’à 17h ce mardi, 1 191 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 63 781 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi 175,6 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d’urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé. Ces dernières 24 heures, le taux d’infection par 100 000 habitants aura atteint 3 au niveau national.

Le Maroc a enregistré 1 327 nouvelles guérisons, portant à 48 922 le nombre total, avec un taux de rémission qui augmente à 76,7%. En revanche, le plus grand nombre de morts en 24 heures depuis le début de la pandémie au Maroc a été enregistré, avec 43 patients décédés, pour un total à 1 184, soit un taux de létalité de 1,9%.

16 de ces décès ont été enregistrés dans le Grand Casablanca, 10 dans la région de Marrakech-Safi : 7 à Marrakech, 1 à Safi, 1 à Chichaoua et 1 à Essaouira. 6 ont été déplorés à Fès-Meknès : 2 à Fès, 2 à Meknès, 1 à Ifrane et 1 à Boulemane. 5 ont été confirmés à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 4 à Tanger et 1 à Tétouan. 3 ont été signalés à Drâa-Tafilalet : 1 à Errachidia, 1 à Midelt et 1 à Tinghir. 2 l’ont été à Rabat-Salé-Kénitra : 1 à Rabat et 1 à Témara. Le seul décès à Souss-Massa à été recensé au niveau de Taroudant.

Le Maroc compte désormais 13 675 cas actifs sous traitement (37,7 pour 100 000 habitants). La majorité sont pris en charge dans les régions les plus touchées par la pandémie, à savoir Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. 69 se trouvent par ailleurs à Guelmim-Oued Noun et 56 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra, qui représentent celles comptant le moins de cas actifs, a indiqué Dr. Mourabet. Le nombre de patients en état critique atteint désormais 198, dont 43 sont sous assistance respiratoire invasive.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat vient en premier, avec 420 cas : 301 à Casablanca, 43 à El Jadida, 24 à Mohammedia, 16 à Nouaceur, 15 à Mediouna, 15 à Berrechid, 3 à Settat, 2 à Benslimane et 1 à Sidi Bennour.

Vient ensuite Marrakech-Safi avec 193 nouveaux cas : 82 à Kelaa des Sraghna, 73 à Marrakech, 20 à Rhamna, 10 à El Youssoufia, 6 à Safi, 1 à Essaouira et 1 à Al Haouz. Troisième au classement, Fès-Meknès 153 nouvelles infections : 46 à Fès, 29 à Meknès, 21 à Taza, 18 à Boulemane, 11 à Ifrane et 10 à El Hajeb.

Drâa Tafilalet suit avec 114 infections supplémentaires : 48 à Errachidia, 45 à Midelt, 13 Ouarzazate, 6 à Tinghir et 2 à Zagora. Rabat-Salé-Kénitra a enregistré pour sa part 113 cas : 35 à Kénitra, 29 à Skhirat-Témara, 24 à Salé, 19 à Rabat, 5 à Sidi Slimane et 1 à Khémisset.

Quant à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, elle a enregistré 84 nouvelles infections : 37 à Tanger-Asilah, 26 à Tétouan, 17 à Al Hoceïma, 3 à M’diq-Fnidek et 1 à Larache. A Souss-Massa, 53 cas ont été confirmés : 28 à Agadir Ida Outanane, 19 à Inezgane Aït Melloul, 3 à Chtouka Aït Baha, 2 à Taroudant et 1 à Tiznit.

Dans la région Orientale, 26 infections ont été confirmées : 16 à Oujda-Angad, 6 à Guercif, 2 à Jerada et 2 à Berkane. La région de Beni Mellal-Khénifra a identifié 24 cas : 7 à Khouribga, 5 à Beni Mellal, 4 à Fqih Ben Salah, 4 à Azilal et 4 à Khénifra.

Guelmim-Oued Noun a confirmé 17 cas, ces dernières 24 heures : 7 à Tan Tan, 6 à Sidi Ifni et 4 à Guelmim. Dakhla-Oued Ed Dahab en a confirmé 9, toutes dans la province d’Oued Ed Dahab. Laâyoune-Es Sakia El Hamra en a compté 3 : 2 à Laâyoune et 1 à Es Semara.