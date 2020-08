Energie : Le photovoltaïque flottant s’avère plus performant que les panneaux au sol

Des scientifiques de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès ont développé un nouveau modèle pour analyser et comparer les performances électriques et thermiques des systèmes photovoltaïques flottants et des centrales solaires au sol. Leur étude intitulée «Conception et construction d’un banc d’essai pour étudier le potentiel des systèmes photovoltaïques flottants» y est consacrée. Publiée récemment dans le Journal of Cleaner Production, elle permet aussi d’évaluer les aspects techniques de cette méthode de production énergétique, notamment l’angle d’inclinaison optimal pour les installations flottantes. Ce système a été mis en place sur un étang, tandis que le système au sol de référence a été installé à proximité.

Les deux installations ont eu les mêmes caractéristiques en termes de matériau, d’angle d’inclinaison à 30 degrés, de superficie, de circonstances et de jours d’ensoleillement, avec des températures ambiantes quotidiennes minimales et maximales variant entre 23 et 37,94 degrés.

A l’aide de capteurs à thermocouple et d’une caméra infrarouge, les chercheurs ont remarqué que la température des modules dans le générateur flottant était généralement inférieure à celle des systèmes au sol, ce qui peut s’expliquer par le refroidissement que permet l’eau.

Un système de refroidissement qui favorise une meilleure production

Cet effet déclenche une différence de température de fonctionnement de 2,08 degrés entre les deux systèmes. Selon les scientifiques, cette différence peut dépasser les 5 degrés. Dans toutes les circonstances étudiées, les plaques flottantes ont toujours donné des résultats meilleurs que celles au sol. L’efficacité pourrait être encore plus grande, «si les plaques étaient mises en place sur une grande masse d’eau où le débit d’air est élevé, ce qui entraînerait des températures de module plus basses», estime l’étude.

Selon la même source, le système photovoltaïque flottant pourrait constituer une solution intéressante pour le Maroc. «L’eau est rare et l’ombrage des modules photovoltaïques peut conserver cette eau en réduisant les pertes par évaporation», expliquent les chercheurs. Au Maroc, la plupart des surfaces d’eau sont par ailleurs situées dans des zones agricoles.

Ainsi, l’équipe des scientifique souligne que «la production d’énergie photovoltaïque pourrait aider les agriculteurs locaux à obtenir une énergie moins coûteuse pour leurs usages domestiques ou à des fins agricoles», devenant ainsi une énergie alternative plus accessible, avec un coût d’installation plus facile à amorcer.