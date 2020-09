Covid-19 : Sidi Yahya, Tanger, témoignages contrastés sur la prise en charge

Dans les structures hospitalières qui prennent en charge des patients atteints de nouveau coronavirus, le suivi médical et la qualité des soins ne seraient pas les mêmes partout. En témoignent les récits de malades passés notamment par les hôpitaux de campagne ou encore les versions relayées par leurs proches.

Contacté par Yabiladi, Amine, dont la tante, le petit frère et l’oncle ont été atteints de covid-19, retient en effet que les services diffèrent d’une ville à l’autre. La différenciation serait due, entre autres, à la situation épidémiologique de chaque région ou province et à la saturation ou non des infrastructures dédiées.

«A Tanger, ma tante, âgée de la soixantaine, a été testée un lundi, puis elle a reçu ses résultats vendredi au soir. Les services sanitaires l’ont appelée pour lui annoncer qu’ils passeraient la récupérer le lendemain pour la prendre en charge à l’hôpital de campagne installé dans la forêt diplomatique», se souvient-il.

Un service tributaire de la disponibilité des ressources humaines

Depuis l’hôpital de campagne installé dans la forêt diplomatique de Tanger, la tante passe «quatre heures au téléphone» avec son neveu. Il retient du récit de la patiente «un accueil correct, des médecins mobilisés, des analyses sanguines et ECG effectuées dans le respect des protocoles sanitaires», une literie toute neuve et une bonne distribution des prises de médicaments. «Les douches, les toilettes et les bâtiments étaient souvent nettoyés par des femmes de ménage», nous décrit-il encore.

«La qualité des repas était également très correcte, avec un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter et un diner. Une cafétéria avec télévision était ouverte gratuitement à tous les patients, avec un billard, un espace loisirs et un terrain de football», souligne-t-il. Chaque jour, des listes affichent les noms des personnes pouvant quitter l’hôpital.

«Le climat était plus tendu lorsqu’on apprenait le décès d’un patient, surtout lorsqu’il s’agit de l’épouse qui apprend la mort de son mari dans le pavillon prenant en charge les patients hommes.» Amine

Avec l’augmentation des cas d’infection dans la région, c’est surtout le pavillon masculin qui s’est rapidement engorgé. «Les cas asymptomatiques quittaient alors la structure au bout de cinq, six jours, avec des médicaments et un traitement à continuer à domicile, libérant ainsi une partie du pavillon des femmes pour prendre en charge les nouveaux malades», nous raconte Amine.

Dans ce contexte, son petit frère, qui a contracté le virus plus tard, n’a pas été hospitalisé. Pour cause, les structures hospitalières de Tanger sont venues à bout de leur capacité, mais aussi de leurs moyens humains. Asthmatique, il a été suivi à distance par une équipe médicale, qui «lui fournissait ses doses de chloroquine à domicile».

Dans la région de Fès, la situation sanitaire s’est tellement détériorée en août que les structures hospitalières n’ont plus été en mesure d’effectuer des tests, selon un témoignage du journaliste de Yabiladi, Youssef Dahmani, qui a précédemment montré des symptômes du virus, mais sans pouvoir accéder au dépistage à l’hôpital de Taza. Un constat que nous confirme Amine à son tour, après que son oncle vivant à Fès a soupçonné avoir contacté la covid-19.

L’oncle présente des symptômes, mais il n’a pas pu accéder au traitement adéquat. «Il s’est tourné vers son pharmacien, qui lui a fourni tous les médicaments nécessaires au traitement de la covid-19, sauf la chloroquine qui doit être prescrite par un praticien», nous confie-t-il.

Des témoignages glaçants depuis Sidi Yahya du Gharb

Dans l’hôpital de campagne de Sidi Yahya, le manque de ressources humaines se serait encore plus ressenti chez les patients. Très peu suivis par les équipes dédiées à leur prise en charge, ils ont livré leurs récits sur les réseaux sociaux.

Sœur d’une patiente passée par la structure, Rim décrit «des conditions inhumaines» ayant poussé des malades à alerter le ministère de la Santé. Après quoi, «les patients ont finalement eu droit à des visites médicales régulières… et à quelques boîtes de Doliprane», écrit-t-elle.

Elle raconte que même la sortie de sa sœur s’est déroulée avec beaucoup de difficultés. «Ils attendent une heure, deux heures… 23h00 arrivée et toujours aucune nouvelle ni explication du retard. A 01h00 du matin, un transport arrive. On appelle les personnes de Salé, mais pas celles de Rabat», se rappelle-t-elle.

Ce sera presque 24 heures plus tard que les patients guéris originaires de Rabat auraient été récupérés. Le bus arrive à trois heures du matin à la capitale, mais «on ne conduit pas les patients chez eux à la maison», selon l’internaute. Lachée à un point de regroupement de la ville, elle a raconté le désarroi de sa soeur, «fatiguée et psychologiquement détruite».

Contacté par Yabiladi, le ministère de la Santé n’a pas donné de suites à nos sollicitations.