Pour limiter les inégalités au Maroc, Oxfam préconise un impôt sur la fortune

Dans une récente étude intitulée «pour une décennie d’espoir et non d’austérité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», Oxfam appelle à la mise en œuvre d’actions concrètes de lutte contre l’injustice et les inégalités. Elle plaide pour un renforcement des services publics, afin de protéger les citoyens les plus vulnérables. En plus de sa recommandation à diriger les investissements vers ces secteurs, elle estime que taxer les plus riches pourra renforcer les garanties d’emplois décents pour tous.

A travers son étude, l’ONG internationale confirme que la pandémie mondiale du nouveau coronavirus et les mesures confinement sanitaire décidées par les gouvernements ont «paralysé les économies». Nécessaires à endiguer la propagation du virus, elles menacent toutefois de «faire basculer des millions de personnes dans la pauvreté», notamment «les femmes, les réfugiés, les travailleurs migrants et ceux travaillant dans l’économie informelle». Oxfam prévient de ce fait que «plus d’austérité après cette crise signifiera plus de soulèvements, plus d’inégalités et plus de conflits».

«Si la Jordanie, le Liban, l’Eypte et le Maroc avaient mis en place des impôts sur la fortune nets de seulement 2% à partir de 2010, cela aurait généré un total d’environ 42 milliards de dollars, soit plus que tous les prêts du FMI à l’Egypte, au Maroc, à la Jordanie et à la Tunisie entre 2012 et 2019.» Oxfam

Un impôt sur la fortune pour généraliser la couverture sociale

Selon Oxfam, cette imposition aurait pu éviter l’austérité observée au fil des années, et donner aux pays de la région MENA «plus de flexibilité sur les politiques de dépenses», mais aussi les doter de plus de moyens d’absorber l’impact économique de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, en allégeant l'endettement.

En effet, «37 particuliers milliardaires dans la région possèdent autant de richesse que la moitié inférieure de l’ensemble de la population adulte», souligne l’étude. En outre, entre 2010 et 2019, «le nombre d’individus à fort revenu net ayant des actifs de 5 millions de dollars ou plus en Egypte, en Jordanie, au Liban et au Maroc a augmenté de 24%, et leur richesse combinée a augmenté de 13,27%, passant de 195,5 à 221,5 milliards de dollars».

La même source alerte sur l’accroissement de ces inégalités depuis 2010 et avec le début des Printemps arabes. Comme observé lors des précédentes pandémies dans le monde, ce déséquilibre pourrait s’accentuer au fur et à mesure de la crise sanitaire actuelle, ce qui constitue un élément aggravant. Dans ce sens, plus de «45 millions de personnes dans la région pourraient plonger dans la pauvreté, entraînant des pertes massives en termes d’emplois et de revenus».

Dans le même registre, la dernière décennie a été marquée par une augmentation des dépenses de santé par ménage dans la région MENA, passant de 30,8% en 2011 à 38% en 2017. Oxfam souligne que ce taux est encore plus élevé en Egypte (60%), en Irak (58%) et au Maroc (54%), notamment par le «sous-financement des systèmes de santé publique et la couverture de sécurité sociale limitée, qui est liée à l’emploi formel».

Dans le cas du Maroc, éviter que ces disparités continuent de se creuser est toutefois possible, indique Oxfam, si le pays décide de mettre en place une taxe de 2% sur la fortune. Ce mécanisme aurait permis de lever plus de 6,17 milliards de dollars entre 2010 et 2019. Selon la même source, cette somme aurait pu être mobilisée dans l’extension de l’assurance maladie obligatoire (AMO) à 7,5 millions de personnes, doublant ainsi le nombre de population couverte dans le pays, sans pour autant impacter considérablement les dépenses publiques.

Un renforcement des politiques publiques

Faute de mesures dans ce sens et dans un contexte économique encore impacté par les années d’austérité et de récession, «la faiblesse des recettes fiscales et les services sociaux sous-financés ont sapé les réponses nationales au coronavirus dans la région».

Oxfam décrit d’ailleurs une tendance continue à la privatisation. «Entre 2014 et 2017, la part des gouvernements dans les dépenses totales de santé est passée de 61,5% à 55%, tandis que la part du secteur privé est passée de 37,8% à 44% au cours de la même période», souligne l’étude.

Au Maroc, un impôt de solidarité sur la fortune nette fixé cette fois-ci à 5% aurait fait que les revenus générés en 2019 permettent de doubler les dépenses du Maroc dans sa réponse à la pandémie.

Bien que centrale, cette taxe n’est pas l’unique solution contre les inégalités qui se sont accentuées. L'étude rappelle par exemple que la situation du tourisme, secteur-clé de l’économie marocaine, ne pourra être maintenu en réanimation à travers des subventions et des prêts avantageux seulement. «Sortir de la crise restera extrêmement difficile», selon Oxfam, qui préconise de mettre en place une politique publique à même d’absorber les conséquences de la perte de milliers d’emplois dans les mois à venir.