Espèce menacée, des vautours de Rüppell aperçus au Maroc

Les plus jeunes parmi les vautours de Rüppell pourraient renseigner sur le nouveau parcours de cette espèce / DR.

Un groupe de vautours de Rüppell ont été remarqués dans le nord du Maroc cet été, dont six ont été tracés par GPS. Ces oiseaux pourraient permettre aux scientifiques de recueillir des données utiles sur les mouvements de cette espèce menacée d’extinction. Au cours des dernières décennies, plusieurs races de vautours africains ont disparu, sous la pression du braconnage et du rétrécissements des zones naturelles et sauvages qui constituent leur habitat.

Signalant ce nouveau mouvement, la plateforme Bird Guides rappelle que le vautour de Rüppell se reproduit particulièrement en Afrique de l’Est, comme au Kenya, en Ethiopie et au Soudan. Sur cette aire géographique, les scientifiques indiquent qu’il resterait 22 000 oiseaux de ce type. Depuis les années 1990, il est détecté sur la péninsule ibérique. En plus du sud de l’Espagne, il est désormais aperçu dans le nord du Maroc, qui constituerait un nouveau lieu de rassemblement naturel de cette espèce.

De ce fait, les jeunes parmi cette variété de vautours marqués par GPS pourraient éclairer davantage les chercheurs sur leur nouveau parcours de vie au fil des années, ainsi que sur leurs périodes de départ et d’arrivée en Europe, leurs sites de nidification et d’hivernage, mais aussi leurs zones d’escale pendant la saison migratoire.

Au Maroc, trois marquages des vautours de Rüppell ont été opérés en juin dernier, au niveau du centre de réhabilitation des vautours Jbel Moussa, avec l’appui de l’ONG BirdLife Morocco et l’Association marocaine de la fauconnerie et des rapaces (AMFCR). Ils ont été relâchés dans la nature et se trouvent encore dans la région, selon Bird Guides, qui fait état de quatre nouveaux marquages en ce mois d’août.

Cette opération devrait se poursuivre jusqu’à la mi-septembre, période où les vautours retournent dans leurs régions d’origine.