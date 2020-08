Maroc : Plusieurs cas de nouveau coronavirus confirmés au sein de la SNRT

Effectués pendant le mois d’août, les tests de dépistage du nouveau coronavirus ont confirmé l’infection de 20 salariés de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Ces analyses ont été réalisées en deux temps, sur 644 puis 2 041 membres du personnel, montrant à deux reprises le même bilan positif.

Une note récapitulative des mesures prises par la SNRT, parvenue à Yabiladi, indique qu’en juin dernier et conformément aux directives du gouvernement concernant la gestion du déconfinement progressif dans les secteurs de la fonction publique, une campagne de dépistage au niveau du siège à Rabat et de la station régionale de Casablanca a déjà été réalisée, sans montrer de cas positif.

«Suite à la reprise des plusieurs activités vitales de la SNRT, des cas positifs au COVID 19 ont été enregistrés parmi les salariées», indique la même source, soulignant ainsi avoir organisé de nouvelles opérations de dépistage pour celles et ceux ayant eu un contact avec les personnes atteintes. Avant sa reprise, le personnel en congé a également été soumis aux test PCR.

Par ailleurs, la SNRT indique avoir pris des mesures sanitaires et préventives au fur et à mesure de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays, incluant une priorité au télétravail dans la mesure du possible et un système de rotation du personnel, en plus de la mise à disposition du matériel de protection.

La semaine dernière, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a alerté sur la situation épidémiologique au sein du personnel de la SNRT, particulièrement celui de la chaîne sportive Arryadia. Dans ce sens, la structure s’est inquiétée sur les circonstances où le personnel concerné a contracté le virus, appelant par ailleurs le groupe à prendre en charge les frais médicaux et hospitaliers.

Le syndicat a également appelé à enquêter sur les failles ou les éventuels manquements qui auraient exposé les salariés au virus afin de définir les responsabilités. Il a insisté aussi sur le renforcement des mesures préventives, particulièrement au sein des équipes techniques et des journalistes. Dans ce sens, il a recommandé une révision de l’organisation du travail des équipes et leurs conditions de transport.