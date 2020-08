Toronto : A 15 ans, le Marocain Mohamed Yalouh est médaillé d'or du concours international de l’innovation

Le jeune inventeur marocain Mohamed Yalouh a remporté la médaille d’or et le prix du meilleur design d’invention au concours international des inventions iCAN 2020, organisé à Toronto.

La finale de la compétition s’est déroulée samedi à distance en raison de la pandémie de Covid-19, avec la participation de 60 pays, indique un communiqué de l’association marocaine OFEED. L’invention primée concerne un moteur diesel d'hélicoptère, de voiture à six temps et à plusieurs puissances.

Parmi ses caractéristiques, précise-t-on, figurent une grande économie en carburant, une meilleure stabilité thermique, l'entretien plus facile, un faible bruit sonore et un moteur plus performant et respectueux de l'environnement.

Ces qualités innovantes font progresser l'ancien moteur rotatif, connu sous le nom de «Wankel Rotary Engine», ajoute la même source.

Membre de l’association OFEED depuis juin dernier, Mohamed Yalouh (15 ans) est le premier inventeur marocain qui reçoit le certificat «Inv» délivré pour les inventeurs les plus méritants par la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA).

En juillet dernier, il avait obtenu un certificat d’honneur pour sa participation au concours international «Inventions Vs Corona», organisé par la même instance.

Initié par la Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills, iCAN se fixe comme objectif, selon ses initiateurs, d'organiser une plate-forme spéciale à Toronto, au Canada, pour faire émerger la créativité et donner vie à la culture des expositions d'innovation en offrant aux inventeurs et aux étudiants du monde entier des opportunités d'élargir leur espace d'activités.