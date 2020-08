Football : Deux Belgo-marocains participent au lancement d’une académie de formation

Naïm Aarab, Ibtissam Bouharat et Rudy Chirishungu se sont associés pour lancer Get It Foundation, dédiée à la formation des jeunes au football / DR.

Défenseur central de Tubize et anciennement joueur du Wydad de Casablanca, le Belgo-marocain Naïm Aarab fait partie des trois initiateurs de Get It Foundation, une académie de formation au ballon rond récemment lancée en Belgique. Dans ce projet, il s’associe à l’ancienne Lionne de l’Atlas, Ibtissam Bouharat, qui a évolué précédemment au sein d’Anderlecht, du Standard et du PSV Eindhonven. Le footballeur Rudy Chirishungu, qui a joué pour le RSCA, le FC Bruges ou encore Saint-Trond, fait partie également du trio.

Installée au cœur de l’AFC Tubize, Get It Foundation ambitionne ainsi de détecter et de faire évoluer les talents footballistiques dans une démarche inclusive, au profit des filles comme des garçons qui rêvent d’évoluer dans les clubs professionnels. Cette formation revêtira aussi une dimension sociale, psychologique et humaine, indiquent les initiateurs sur le site de l’académie.

En effet, sa démarche éducative consiste notamment à accompagner les adolescents pour qu’ils retrouvent confiance en eux, tout en leur faisant acquérir des valeurs d’entraide, d’humilité et d’esprit collectif nécessaires dans le sport.

En termes d’âge des bénéficiaires, la formation est ouverte aux inscriptions selon quatre catégories : de 4 à 5 ans, de 6 à 9 ans, de 10 à 18 ans et au-delà de 18 ans.