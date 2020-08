Kelaâ des Sraghna : Fermeture de cafés et de commerces pour non-respect des mesures sanitaires

s autorités locales de la province de Kelaâ des Sraghna ont décidé, vendredi, de fermer quatre cafés et trois commerces, pour violation des mesures sanitaires et de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Une source au sein de la préfecture de la province indique que les propriétaires n'ont pas respecté les mesures sanitaires et de prévention comme la distanciation physique et le port du masque de protection.

Dans le cadre des efforts de sensibilisation quant au danger de la propagation du nouveau coronavirus, le gouverneur de la province, Hicham Smahi, s'est rendu vendredi dans plusieurs quartiers de la ville pour superviser les opérations de sensibilisation, rappelant l'impératif du respect des mesures de prévention sanitaire, notamment par les cafés et les commerces.

Les autorités locales de Kelaâ des Sraghna avaient pris des mesures préventives pour faire face à la recrudescence des cas d’infection à la Covid-19 au niveau de la province. Ainsi, il a été décidé l’interdiction du commerce ambulant et la fermeture des marchés de proximité chaque jour à partir de 16h00 et les centres commerciaux (kissariyate) à partir de 18h00.

Les mesures préventives comportent également la fermeture des jardins publics, l’arrêt des activités des petits et grands taxis et la fermeture des cafés à 18h00, des restaurants et des commerces à 20h00, en plus de la fermeture des hammams et de toutes les salles de sports.