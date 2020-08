La double nationalité et la ritournelle de la loyauté [Edito]

On croyait cette polémique réservée aux polémistes et démagogistes de l’extrême droite européenne. Mais c’est sous la plume d’un patron de presse influant au Maroc qu’elle ressurgit. Ahmed Charaï, patron de plusieurs médias (MedRadio, L’observateur du Maroc & d’Afrique, Al Ahdath al Maghrebiya,...), mais aussi lobbyiste et membre de plusieurs think tank, a remis en cause la loyauté des binationaux dans son dernier edito.

En réaction à la signature d’une pétition par un membre de la Commission pour le nouveau modèle de développement, geste qu’il estime être une traîtrise, il a rajouté de la confusion, risquant de saper 20 ans de politique publique du royaume à l’égard de millions de nos compatriotes binationaux dans le monde. Comme sur les réseaux sociaux, à vouloir rendre public un message privé, on risque de viser à côté et embrouiller tous ceux qui n’ont pas suivi les épisodes en coulisse.

Mais revenons à la question de la double nationalité et de la loyauté. Ainsi Ahmed Charaï lie les deux notions comme si c’était une évidence. Il suffirait de naître Marocain pour être loyal envers le Maroc. Et accéder à une deuxième nationalité serait une raison de douter de la loyauté de l’individu. Voilà qui devrait faire sourire s’ils étaient encore en vie, les nombreux Maroco-marocains qui avaient combattu et torturé les membres du mouvement indépendantiste.

Le passeport comme totem de loyauté

La loyauté, comme d’autres qualités, ne s’embarrasse pas de la possession d’un ou de deux passeports. La majorité des pays démocratiques l’ont d’ailleurs compris depuis longtemps. Le Maroc a adopté ce principe, jugeant au cas par cas des risques de télescopage d’une double allégeance comme d’ailleurs on soupèse les risques de conflit d’intérêt pour la nomination d’un citoyen à un poste de responsabilité. Même si un responsable marocain, né de mère ou de père étranger, choisissait de suivre la jurisprudence Charaï en renonçant à sa nationalité étrangère, rien ne garantirait sa loyauté envers le Maroc. Car nos identités et notre héritage familial ne se préoccupent pas de la possession d’un passeport, elle est une composante intime de l’individu. En confondant nationalités, identités et loyauté, Ahmed Charaï exhume des faux débats datant du siècle dernier.

Mais peut-être que croyant bien faire avait-il en tête l’interview du roi Hassan II avec Anne Sinclair où il déclamera cette phrase telle une sentence définitive : «Les Marocains en France ne feront jamais de bons Français». Si l’histoire a contredit cette prévision, elle s’explique facilement par la volonté du défunt roi de maintenir les membres de la communauté marocaine à l’étranger comme ses sujets exclusifs. Or, la fidélité au Maroc et la manne financière des «Travailleurs marocains à l’étranger» ont résisté aux vicissitudes de l’histoire et au processus d'enracinement dans les pays d’accueil devenu aussi leurs pays. D’ailleurs de son vivant, Hassan II n’avait pas hésité à nommer des binationaux à des postes de responsabilité. De quoi remettre en perspective le risque évoqué par Ahmed Charaï concernant «les membres de cette commission [qui] ont accès à des informations stratégiques».

Les institutions marocaines dans le texte

Ces 20 dernières années, le Maroc a pris acte de l’enracinement des MRE et encore plus de leurs enfants nés là-bas. Plutôt que de faire l’autruche comme certains pays, le royaume a su préserver un lien plus ou moins fort avec ses binationaux, et a même inclus dans le nouveau code de la nationalité (2007) la marocanité des enfants nés de mères marocaines.

Le royaume n’a pas hésité pas à faire appel aux compétences MRE pour occuper des postes de responsabilité, sans aucun a priori de déloyauté au seul motif de leur binationalité. Mieux encore, la Constitution de 2011 reconnaît de manière explicite la double nationalité et assure une représentation de la diaspora dans les institutions étatiques. C’est d’ailleurs à ce titre que plusieurs Marocains résidant à l’étranger, dont certains binationaux, ont été nommés membres de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement visée par Ahmed Charaï.

Ainsi pour résumer, la constitution, le code de la nationalité, les lois en vigueur, et les usages datant de l'époque du roi Hassan II sont tous en faveur de l'accès des binationaux à des postes de responsabilités au Maroc. On a du mal à comprendre par quel tour de passe-passe Ahmed Charaï souhaite défendre les institutions du pays en ignorant les textes et règles de ces mêmes institutions. S'il avait été membre de la Commission pour le nouveau modèle de développement, alors la personne qu'il visait aurait pu lui retourner cette phrase de son édito : «Surtout quand des gens ne respectent aucun devoir de réserve et signent des brûlots mettant en cause les institutions du pays.»