Phosphates : Après la plainte de Mosaic, l’OCP et le Russe PhosAgro ont quitté le marché américain

L’Office chérifien des phosphates (OCP) et le Russe PhosAgro ont quitté le marché américain, révèle le vendredi 28 août l’agence d’information internationale Rossia Sevodnia. «La Russie et le Maroc ont réduit presque entièrement l’approvisionnement des Etats-Unis en phosphate», indique la même source. Un départ qui fait suite à la plainte déposée fin juin par Mosaic Company contre ces deux principaux concurrents, indique la même source.

La société américaine avait alors justifié sa requête par «les importants volumes en provenance du Maroc et de la Russie, subventionnés injustement, qui causent un préjudice conséquent» à ses intérêts sur le marché américain.

Les révélations de Rossia Sevodnia corroborent en effet l’annonce faite mardi 4 août par Joc O’Rourke, le président et chef exécutif au sein de Mosaic, à l’occasion d’une discussion, avec des analystes financiers et des représentants de banques internationales aux Etats-Unis. Les professionnels aux Etats-Unis qui «importent des produits de l’OCP ou des Russes ont définitivement pris du recul (…) Nous avons constaté une baisse en juillet de ces importations», s’est-il félicité.

Pour mémoire, le 24 juillet dernier, deux hauts cadres de l’OCP avaient confié, sous couvert d’anonymat, à l’agence Reuters que «l’Office chérifien des phosphates n’écarte pas de suspendre ses exportations de produits fertilisants vers les Etats-Unis. Le groupe pourrait réorienter ses exportations vers d’autres marchés».

Le média russe affirme, par ailleurs, que la plainte de Mosaic Company contre l’OCP et PhosAgro a induit une baisse de l’offre aux Etats-Unis et une hausse des prix du minerai sur le marché américain, avec plus de «60 dollars la tonne».

Rossia Sevodnia annonce que «début août, la Commission du Commerce International des Etats-Unis a estimé que les importations d’engrais phosphatés de la Russie et du Maroc ont porté un préjudice à l’industrie américaine. Aussi, elle a voté pour que le Département du Commerce mène une enquête plus approfondie. Ses résultats préliminaires devraient être publiés le 21 septembre».

Dans sa guerre contre l’OCP et le russe PhosAgro, Mosaic Company s’est offert les services du cabinet de lobbying dirigé par Brian Ballard. Considéré très proche du président Donal Trump, il a activement contribué à sa victoire aux élections présidentielles en 2016. L’avocat David Ross, également lié au Parti Républicain, a lui aussi soutenu Mosaic.