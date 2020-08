Casablanca : Les autorités locales ferment sept lieux de rassemblements pour non respect des mesures sanitaires

Pour répondre à la recrudescence de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus à Casablanca et particulièrement à Anfa, les autorités locales de la préfecture des arrondissements ont procédé à la fermeture provisoire pendant 48 heures d’espaces ouverts au public implantés, entre Aïn Diab et Mâarif.

Cette mesure a été prise après le constat du non-respect des mesures sanitaires et préventives. Il s’agit notamment des complexes touristiques Tahiti et Miami plage, le café restaurant Chez Paul, les restaurants Le Treff, Karam, La Presse et Los Bandidos.

Par ailleurs, les autorités sanitaires et locales de la ville continuent leurs opérations de sensibilisation dans les quartiers et les espaces publics qui risquent de connaître d’importants rassemblements, à l’image des marchés et des points de restauration.