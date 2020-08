Maroc : Cérémonie en hommage à 52 Yéménites ayant obtenu leur doctorat

Une cérémonie a été organisée, samedi à distance, en hommage à 52 étudiants yéménites ayant obtenu leur doctorat de différentes universités marocaines, au titre de l’année universitaire 2019-2020, avec la participation d'une panoplie de personnalités académiques et diplomatiques.

Intervenant à cette occasion, le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a relevé qu’une dizaine d'universités du pays ont accueilli des étudiants yéménites. Dans ce sens, il a félicité les jeunes docteurs pour leurs efforts, malgré la situation épidémiologique actuelle, ajoutant qu'ils seront d’éternels représentants et ambassadeurs des universités marocaines perpétuant l’esprit d’amitié et de fraternité qui lie les deux nations.

De son côté, l’ambassadeur-directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, a souligné que la coopération culturelle entre les deux pays témoigne de l’importance que donne le Maroc à la coopération Sud-Sud, notamment dans l’échange d’expérience et d’expertise entre les pays.

Mettant en relief les efforts de l’AMCI pour la promotion de la recherche scientifique et académique, Mohamed Methqal a relevé que depuis les années 2000, près de 700 étudiants yéménites ont poursuivi leurs études supérieures au Maroc, dont 63% au cycle de doctorat.

Pour sa part, l’ambassadeur du Yémen à Rabat, Azzedine Al-Asbahi, a fait part de sa reconnaissance au royaume pour son soutien académique, relevant que chaque année, des dizaines d’étudiants yéménites poursuivent leurs études au Maroc.

A cet égard, le diplomate a insisté sur l’importance de la recherche scientifique et des études supérieures pour le développement, ajoutant que ce sont ces 52 diplômés et leurs pairs qui œuvreront pour le progrès de leur nation.