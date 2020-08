France : Pas de contrôle des tests PCR pour les voyageurs venant du Maroc

L’ambassade de France au Maroc avait annoncé l’obligation de présenter un test PCR négatif à la Covid-19 en plus d’une attestation à compléter et d’une déclaration sur l’honneur pour tous les passagers souhaitant se rendre en France. Une ruée vers les centres de dépistage au Maroc s’est produite après l’annonce du 18 août.

⚠️ Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et des nouvelles recommandations de l’Union Européenne, de nouvelles mesures apportant des modifications en matière de déplacement ont été prises. pic.twitter.com/9OtD6kmvAn — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) August 18, 2020

Pourtant, plusieurs voyageurs ayant réussi à se procurer le test PCR dans l’urgence et avec son lot de stress, ont été étonnés de n’avoir subi aucun contrôle spécifique. «Aucun passager n’a été controlé. Nous avons seulement présenté nos passeports et nous sommes passés», s’étonne Ghita*, une passagère d'un vol Air Arabia entre Nador et Montpellier, cette semaine. Cette Franco-marocaine a fait part de son étonnement devant tant de légèreté dans l'application des règles sanitaires alors que l’épidémie a repris une tendance exponentielle en France.

«Pourquoi nous stresser, mes parents et moi, pour effectuer un test PCR à 50€ chacun alors qu’aucun contrôle n’est appliqué ? Ni l’attestation ni la déclaration sur l’honneur n’ont été visés par la police aux frontières.» Ghita

Contrôle aléatoire

La Franco-marocaine a d’ailleurs interpellé l’agent de la police des frontières qui a contrôlé son passeport. «Il était aussi outré que moi, se contentant d’expliquer qu’il applique les directives venues d’en haut», raconte Ghita. Venue au Maroc pour une semaine afin d’assister aux funérailles d’un proche, elle estime que contrairement à la France, le Royaume est extrêmement tatillon sur le respect des règles annoncées, jusqu’à même prendre la température des passagers à l’entrée de l’aéroport. «En France, même la prise de température n’a pas eu lieu», s’étonne-t-elle.

Même son de cloche pour Amale qui a récemment effectué le voyage Casablanca-Paris à bord d'un vol Royal air Maroc. «J’ai stressé pour trouver un centre de dépistage qui m’assure l’obtention des résultats juste avant mon départ. Mais à Paris, le policier n’a demandé que mon passeport, comme en temps normal», raconte avec étonnement Amale.

Contactée par Yabiladi, une source autorisée à l’ambassade explique que la diplomatie française a joué son rôle en communiquant sur les nouvelles règles édictées par le ministère de l’Intérieur français. Elle reconnait que le test PCR de moins de 72 heures n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. «En effet, il n’y a pas de contrôle systématique mais plutôt aléatoire. Si le voyageur n’a pas fait de test, il devra l'effectuer en France ou s’imposer une quarantaine», précise notre source.

Le bateau plus stricte que l'avion

Si les contrôles sont plutôt souples dans les aéroports, ils sont systématiques pour le bateau à destination de Sète. Les parents de Ghita qui ont fait le trajet Nador-Sète à bord du bateau GNV, ont été contrôlé avant l’embarquement à Nador, comme lors du voyage aller. «Aucun passager ne pouvait monter à bord sans test PCR négatif de moins de 72 heures», insiste Ghita.

Une mesure drastique appliquée par la préfecture de l’Hérault depuis mi juillet. Un accès au territoire français a géométrie variable qui avait d'ailleurs outré le député de la 9ème circonscription des Français à l’étranger, M’jid Elguerrab.

Malgré les nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, le Premier ministre français Jean Castex s'est montré très sûr des contrôles stricts dans les aéroports français. Lors de la conférence de presse ce jeudi 27 août, Jean Castex a cité en exemple sa récente visite à l'aéroport de Roissy (vidéo à partir de 1h28'). Force est de constater que la réalité au quotidien est très éloignée de la communication officielle.

* Prénom d'emprunt