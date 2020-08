Licenciements au sein de la RAM : Abdellatif Ouahbi reçoit une délégation de l'association des pilotes

Le secrétaire général du Parti de l'authenticité et de la modernité (PAM) a reçu, cette semaine, une délégation de l'Association marocaine des pilotes de ligne (AMPL), regroupant des pilotes de la compagnie nationale Royal Air Maroc.

Selon le site officiel du PAM, les pilotes ont ainsi présenté à Abdellatif Ouahbi «la situation déplorable de l'entreprise publique ainsi que les répercussions économiques et sociales de l'épidémie de Covid-19 sur la compagnie, ayant procédé au licenciement de son personnel».

La RAM s’est, en effet, séparé de 140 employés pour «raisons économiques», dont 65 pilotes, après avoir obtenu l'autorisation des autorités locales à Casablanca.

Lors de la rencontre, le secrétaire général du parti du Tracteur a assuré que le PAM ne ménagera pas d’efforts pour «ouvrir des canaux de communication et de dialogue entre les pilotes et l’entreprise publique et trouver une solution juste et équitable dans un proche avenir».

Abdellatif Ouahbi a ainsi demandé à la RAM d’ «ouvrir un dialogue direct avec les représentants des pilotes», en estimant que l'importance stratégique du secteur du transport aérien exige des discussions sérieuses et responsables avec le gouvernement, dès la rentrée parlementaire.