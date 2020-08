Négociations entre Seville et Gérone pour garder Yassine Bounou

Yassine Bounou portera-t-il définitivement les couleurs du FC Séville la saison prochaine ? Vendredi 21 août sur la pelouse du stade de Cologne et avec le trophée de l’Europa League entre les mains, le gardien marocain avait d'ailleurs exprimé son souhait de rester au club pour les années à venir.

La défaite dimanche 23 août de son club officiel FC Gérone, par la petite marque d’un but à zéro lors du dernier match-barrage pour la montée en 1er division face à Elche, pourrait rapprocher davantage Bounou du FC Séville.

Gérone, qui a déjà prêté la saison dernière le Marocain au club andalou, n’est plus en mesure de payer les salaires de ses joueurs vedettes. Et pour cause, les droits de retransmission des matches en 2e division sont largement inférieurs à ceux accordés aux équipes de La Liga. Reste toutefois la question financière d’une valeur de cinq millions euros, à régler entre Gérone et le directeur sportif du FC Séville pour voir Yassine Bounou évoluer la saison prochaine en Champions league.

Le gardien des Lions de l’Atlas a réalisé une fin de saison exceptionnelle. En Liga, il n’a encaissé qu’un but lors des quatre matchs disputés contre Bilbao, Mallorca, Valence et Real Sociedad. En Europa League, ses parades ont été décisives pour le 6e titre du FC Séville.