Maroc : El Othmani reçoit une délégation d’associations pro-palestiniennes

C’est avec la casquette de secrétaire général du PJD que Saad-Eddine El Othmani a tenu à recevoir, hier soir, une délégation composée de membres du Groupement d’action nationale pour la Palestine et de l’Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien.

Tirant les leçons de ses précédentes déclarations controversées, faites lors de la séance inaugurale du 16e forum de la jeunesse de son parti, la réunion a eu lieu au siège central de la Lampe à Rabat et non à la résidence du chef du gouvernement. Pour mémoire en décembre 2017, il avait offert un dîner en l’honneur de l’ancien chef du bureau politique du mouvement Hamas, Khaled Mechaal, dans la villa réservée au chef de l’exécutif

Les deux ONG marocaines, opposées à tout rapprochement avec Israël, ont salué les positions exprimées par El Othmani à cet égard, rapporte le site officiel du PJD qui cite Slimane El Amrani, n°2 de la formation.

«Le secrétaire général s’est réjoui de cette visite et a réaffirmé la position inébranlable du Maroc et de toutes ses composantes en faveur de la cause palestinienne. Il a également remercié les deux instances pour leur précieux travail en faveur de la Palestine», a-t-il ajouté.

Le dimanche 23 août, devant les jeunes de son parti, El Othmani a annoncé que «le roi du Maroc, le gouvernement et le peuple marocain rejette toute normalisation avec Israël». Deux jours plus tard il a rétropédalé, affirmant qu’il parlait en sa qualité de secrétaire général du PJD et non en tant que chef du gouvernement du Maroc.