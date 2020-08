Casablanca : Présentation d'un lit de réanimation fabriqué au Maroc

Le prototype d'un lit de réanimation, conçu et fabriqué au Maroc conformément aux standards internationaux en termes de sécurité et de performance et à un prix compétitif, a été présenté jeudi soir à Casablanca, en présence du ministre de l'Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Ce projet conçu dans le cadre d'une collaboration public-privé entre le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, les entreprises industrielles, un bureau d'engineering et des centres techniques, représente une alternative viable et accessible aux lits importés, permettant au Maroc de faire face aux défis de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) à un coût compétitif dans un contexte de pénurie de ce type de lits, ainsi que de fournir éventuellement d'autres pays, notamment en Afrique.

L'objectif consiste à répondre, d'une part, aux besoins nationaux en équipements et fournitures destinés au secteur de la santé et à accompagner, d'autre part, les orientations du gouvernement visant à promouvoir la production locale, notamment dans des secteurs devenus stratégiques en cette période de crise sanitaire.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de présentation de ce prototype, M. Elalamy s'est félicité de ce lit marocain qui est de 30% à 75% moins cher de ce qui est importé de l'international.

Ce lit de réanimation est conforme aux normes internationales en particulier IEC 60601-2-52 pour la sécurité des patients. Développé en neuf semaines, ce prototype dispose d'une structure métallique conçue en 3D, aux normes sanitaires et médicales. Quant à la partie électronique, elle intègre des solutions existantes sur le marché et permet au personnel soignant, grâce à une console de contrôle multimédia, d'effectuer les manipulations nécessaires aux patients en réanimation.

L'équipe du projet compte en plus des ministères de l’Industrie et de la Santé, Altran, Maroc bureau, GroupElec Engima, Richbond, Aviarail, EFOA, le Centre d'études et de recherches des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et électroniques (CERIMME) et le Centre Technique des Industries du Bois et de l'Ameublement (CTIBA). Ces derniers se penchent à présent sur l'élaboration d'une stratégie d'industrialisation en privilégiant le recours à des composants fabriqués localement.