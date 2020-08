Coronavirus : Un mariage marocain déclenche un foyer de contamination en Allemagne

Les autorités allemandes ont révélé qu'un mariage marocain, organisé le 15 août dernier, a déclenché un foyer d’infection au coronavirus à Wiesbaden, à l’ouest de Francfort.

«Après que les règles de distanciation physique entre les invités aient été ignorées, des dizaines de personnes ont été atteintes du coronavirus à Wiesbaden, incitant les autorités à durcir les mesures de confinement dans la ville», écrit Deutsche Welle (DW), citant des médias allemands.

Ainsi, le couple d’origine marocaine a tenu sa cérémonie de mariage dans la ville voisine de Mayence, située sur la rive du Rhin, sans savoir que l'un des 100 invités était testé positif au coronavirus.

Le nombre de personnes infectées à ce jour a atteint plus de 30, selon la cheffe du bureau de la santé à Wiesbaden. Lors d’une conférence presse tenue mercredi, la responsable a ajouté que le problème est que le rassemblement comprenait de nombreuses familles et d'enfants, ce qui augmente le nombre de cas contact. Elle a déclaré s’attendre à ce que le nombre de personnes infectées dans ce foyer augmente aussi considérablement.

Des médias locaux ont précisé que le bureau de la santé n’a pas non plus été en mesure d'identifier toutes les personnes-contacts. Et de préciser que la liste des invités n’a été communiquée aux autorités qu’après plusieurs jours.

Ce n’est pas la première fois qu’une fête vire au drame lié au coronavirus en Allemagne. La DW rappelle ainsi qu'un mariage turc dans la ville de Kielstbach (sud-ouest de Francfort) a provoqué des dizaines de cas de coronavirus, tandis que les résultats positifs de l'examen parmi les participants à cette cérémonie s'élevaient à plus de quarante personnes.