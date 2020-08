Prison ferme pour un Néerlando-marocain ayant placé une fausse bombe dans un restaurant juif

Un homme de 46 ans qui a placé une fausse bombe devant un restaurant casher de la capitale néerlandaise a été condamné mercredi à une peine de huit mois de prison. Le tribunal pénal d'Amsterdam a également prononcé une condamnation avec sursis, de quatre mois, à l’encontre de l'homme, identifié dans les médias comme Hassan N., d'origine marocaine, écrit l'Agence télégraphique juive (JTA).

En janvier, le Néerlando-marocain a placé une boîte en carton sans explosif et portant le logo de la marque de bière Heineken devant le restaurant HaCarmel à Amsterdam. La boîte avait des fils et un interrupteur à gâchette électrique noir sur le dessus. Hassan N. a été retrouvé grâce à son ADN sur les fils et les images de la caméra de sécurité, a rapporté l'hebdomadaire juif néerlandais NIW.

Le Néerlando-marocain avait déjà été condamné pour avoir insulté un employé de la compagnie nationale des chemins de fer, en le traitant de «cancer juif».

Herman Loonstein, l'avocat représentant les propriétaires du restaurant, la famille Bar-On, a déclaré à NIW que la sentence était «très légère» et n'empêcherait pas la répétition de tels actes.