Maroc : Les recommandations des pédiatres et pédopsychiatres pour la rentrée scolaire

Les dernières actualités relatives à la prochaine rentrée scolaire ont fait réagir, cette semaine, la société marocaine de pédiatrie (SMP), la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) et de la Société marocaine de pédopsychiatrie et professions associées (SMPPA).

Dans un communiqué conjoint publié lundi, les trois sociétés ont ainsi fait part de leurs réflexions sur le sujet, en «remerciant» le ministère d'avoir donné aux parents «la liberté de choix entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel». Ils y affirment privilégier ce dernier choix, qui leur «semble plus approprié au contexte socioéconomique de notre pays».

«Sur un autre plan, l'enfant a besoin de liens sociaux qu'il développe à l'école et qui sont nécessaires à son épanouissement. Nous comprenons que ce soit difficile pour les enfants vulnérables, tels que les enfants diabétiques, asthmatiques, immunodéprimés etc.., mais nous privilégions la première option du fait que l'enfant ne soit pas vecteur, et qu'il soit très peu contaminant, d'après différentes études, en particulier pour les enfants de moins de 14 ans», ajoutent les pédiatres et pédopsychiatres.

Importance de la vaccination

Pour les enfants qui choisissent la présence à l'école, les trois sociétés proposent une série de mesures, suggérant notamment de «mettre à jour les vaccinations usuelles et faire la vaccination contre la grippe» et «la prise de température de l'enfant» avant d’arriver à l’école. «Tout signe clinique doit conduire à une consultation médicale, avec reprise de l'école sous autorisation écrite du pédiatre», préconisent-ils.

«Il faut ménager un décalage des heures d'entrée à l'école selon les classes, pour diminuer le contact entre les parents, qui doivent respecter la distanciation, et le port de masque. L'école doit être organisée en séances continues pour qu'il n'y ait pas plusieurs arrivées, et départs des parents», plaident-ils encore.

Le communiqué des trois sociétés évoque aussi la «désinfection des moyens de transport scolaires», «des repos de classe (qui) doivent être différés», l’aération de toutes les classes qui «doit être systématique par fenêtres et portes ouvertes pendant les récréations et les repas» et le port de masque obligatoire pour tout le personnel de l’école.

«L'enseignant doit expliquer, avec un langage adapté à l'âge de l'enfant, la situation liée à la pandémie et le danger pour la communauté, pour que les élèves adhèrent aux mesures barrières, dont il soulignera l'intérêt et l'importance. Les élèves doivent être informés, responsabilisés et il faut les considérer comme des alliés dans la lutte contre ce fléau.» Communiqué conjoint des trois sociétés

Et d'estimer que «les PCR préalables à l'entrée en classe pour les enfants et pour les parents ne semblent pas pertinentes, car elles sont ponctuelles faussement rassurantes et n'apportent surtout pas un bénéfice certain malgré le désagrément du prélèvement qui reste acceptable».

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, samedi, son plan de gestion de la prochaine rentrée scolaire, prévue le 7 septembre, en adoptant «l'enseignement à distance» en tant que formule pédagogique, tout en laissant la porte ouverte aux parents souhaitant un enseignement en présentiel pour leurs enfants.