Maroc : Le football national frappé de plein fouet par le coronavirus, avec plus de 130 infections

Après la reprise de l'activité footballistique au Maroc fin juillet dernier, le championnat national professionnel vit au rythme de plusieurs reports de matches en raison des infections enregistrées au sein des clubs et dans les rangs des joueurs.

Face à cette situation, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a appelé tous les clubs à imposer un isolement aux joueurs et au staff technique pour pouvoir mener des entraînements et jouer des matchs, loin de toute forme de mixité avec des éléments externes.

Plus de 90 cas confirmés dans les rangs des équipes de la première division

Mais depuis le début de la pandémie du coronavirus au Maroc, plusieurs clubs ont annoncé des infections parmi leurs rangs. Ainsi, l’Ittihad Riadhi de Tanger reste l’équipe la plus touchée par le Covid-19, avec un nombre d’infection qui atteint 34 cas à l’heure actuelle. Le club tangérois avait confirmé, le 29 juin, un premier cas avant que les annonces ne s’enchaînent. Le 9 août, le record d’infection a été battu, avec 23 cas confirmés parmi les cadres, les joueurs et le staff technique et administratif du club.

Le Raja de Béni Mellal, en bas du classement actuel de la compétition, compte pour sa part 15 cas confirmés du coronavirus, dont 9 joueurs, tandis que les cas positifs dans les rangs de la Renaissance sportive de Berkane (RSB), qui s’apprête à affronter Hassania Agadir en match de la demi-finale de la Coupe de la CAF, a atteint 11 cas, dont 8 joueurs.

Le Fath Union Sport (FUS) de Rabat n'a pas été, non plus, à l'abri de la pandémie. Hier, le club de la capitale a confirmé que 10 joueurs ainsi que trois membres du staff ont été testés positifs à la covid-19.

À son tour, le Wydad Casablanca a annoncé, le 19 août, cinq nouvelles infections dans ses rangs qui s’ajouteront aux cinq cas détectés le 14 août, alors que le Difaâ d’El Jadida en a recensé 4 cas confirmés, dont 3 joueurs.

Aux dernières places de ce triste classement figurent le Rapide Club Oued Zem (RCOZ) et le Raja de Casablanca, moins impactés que les autres équipes, avec respectivement trois cas et une infection au Covid-19.

Une quarantaine d’infections au sein des clubs de la deuxième division

Le coronavirus touche aussi les clubs de la deuxième division de la Botola Pro. Ainsi, Chabab Ben Guérir reste l’équipe la plus touchée par le virus dans cette catégorie, avec 11 infections, touchant 10 joueurs et un membre du bureau de l’équipe. Mardi 25 août, l’équipe de la capitale de Rhamna a annoncé cinq nouveaux cas, suite à une opération de dépistage, portant à 9 le nombre total d’infection au sein du club. Et de préciser qu’il s’agit de neuf joueurs ainsi qu’un membre du bureau.

Ce mercredi, Chabab Ben Guérir a indiqué que suite au dépistage effectué cette semaine, un autre joueur a été testé positif au Covid-19, conduisant à la mise en quarantaine de toute l'équipe.

Avec 10 infections, le Maghreb Association sportive (MAS) de Fès arrive deuxième. Le 22 juillet, l’équipe de la capitale spirituelle a annoncé dix cas confirmés : Deux cas pour le staff techniques, trois joueurs ainsi qu’un cas à la direction de l’équipe. Six jours plus tard, le MAS a évoqué 4 autres cas ; trois joueurs et l'un des membres du personnel médical.

Il s’agit aussi de 9 cas positifs annoncés dans les rangs de Tihad Athletic Sport (TAS) de Casablanca, évoluant aussi en deuxième division.

Pour sa part, Kénitra Athlétic Club (KAC) a recensé six infections dans ses rangs. Après deux cas confirmés, le 25 juillet dernier, le club de football a annoncé, le 30 juillet, quatre nouveaux cas, en souhaitant un prompt rétablissement à ses joueurs. Le club de Kénitra a également réalisé, le 24 août, de nouveaux tests de dépistage en préparation à sa rencontre initialement prévue ce mercredi contre le TAS, mais désormais reportée à une date ultérieure. Pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant ces nouveaux tests.

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) arrive en cinquième place, avec 4 cas confirmés du coronavirus dans ses rangs. Une annonce faite le 15 août dernier suite à des tests effectués quatre jours auparavant. Depuis, la page officielle du club sur Facebook ne fait pas état de nouvelles infections.

Avec le même nombre de cas, le Chabab de Mohammedia reste aussi touché par le Covid-19. Ainsi, un joueur de l'équipe A, deux membres du staff technique et un membre du staff médical ont été testés positifs, il y a deux semaines, selon l'annonce faite par l'équipe.

Enfin, l’Union sportive de Sidi Kacem, Chabab Atlas Khénifra et l’Association sportive de Salé restent, pour l’instant, moins touchés que leurs rivaux, avec respectivement deux cas pour le premier et un cas chacun pour les deux derniers.