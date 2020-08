Maroc : 1 276 nouveaux cas du coronavirus, principalement à Casablanca, Marrakech et Fès

Jusqu’à 17h ce mardi, 1 276 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 54 528 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie, soit 3,5 infections pour 100 000 habitants.

«Nous atteignons ainsi 150 infections cumulées pour 100 000 habitants», a déclaré le directeur du Centre national des opérations d’urgence, Dr. Mouad Mrabet, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Le Maroc a enregistré 815 nouvelles guérisons, portant à 38 293 le nombre total, soit un taux de rémission de 70,2%.

En revanche, 35 morts sont à déplorer, portant à 955 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,8%. Ces décès ont été enregistrés à Casablanca (12), Marrakech (6), Tanger (3), Fès (2), Zagora (2), Meknès (1), Taounate (1), Guercif (1), Beni Mellal (1), Khénifra (1), Errachidia (1), Ouarzazate (1), Tétouan (1), Kelaa des Sraghna (1) et Laâyoune (1).

Désormais, le pays compte 15 280 cas actifs sous traitement (42,1 pour 100 000 habitants en moyenne). Comme auparavant, ils se répartissent principalement entre Casablanca-Settat (5 802), Marrakech-Safi, Rabat-Salé, Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (899).

Le nombre de patients en état critique atteint 171 cas, dont 32 sous respirateur invasif.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, la région Casablanca-Settat compte 400 nouveaux cas : 311 à Casablanca, 30 à Settat, 17 à Nouaceur, 12 à Mohammedia, 9 à El Jadida, 9 à Mediouna, 7 à Berrechid, 3 à Sidi Bennour et 2 à Benslimane.

Vient ensuite Marrakech-Safi avec 176 nouveaux cas : 96 à Marrakech, 23 à Kelaa des Sraghna, 23 à Rhamna, 14 à Chichaoua, 12 à Essaouira et 8 à El Youssoufia.

A Fès-Meknès, 140 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures : 72 à Fès, 37 à Boulemane, 12 à Taza, 10 à Meknès, 4 à El Hajeb, 3 à Sefrou et 2 à Taounate. De plus, 140 cas ont été enregistrés à Beni Mellal-Khénifra : 68 à Azilal, 25 à Beni Mellal, 20 à Khénifra, 18 à Khouribga et 9 à Fqih Bensaleh.

Rabat-Salé-Kénitra suit avec 122 nouvelles infections : 49 à Salé, 17 à Skhirat-Témara, 16 à Kénitra, 14 à Sidi Kacem, 12 à Rabat, 11 à Sidi Slimane et 3 à Khemisset. De plus, 112 cas ont été enregistrés à Drâa-Tafilalet : 57 à Errachidia, 21 à Ouarzazate, 21 à Zagora et 13 à Midelt.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima a recensé, pour sa part, 84 cas : 39 à Tanger, 22 à Tétouan, 15 à M’diq-Fnideq et 8 à Larache. Il s’agit aussi de 45 cas enregistrés dans l’Oriental (13 à Guercif, 10 à Nador, 10 à Oujda-Angad, 6 à Berkane, 5 à Figuig et 1 à Taourirt), 27 cas recensés à Souss-Massa (11 à Inzeggane-Ait Melloul, 8 à Tata, 5 à Agadir-Idda-Outanane, 2 à Chtouka Ait Baha et 1 à Tiznit).

Dans les provinces du Sud, 22 cas ont été recensés à Dakhla-Oued Ed-Dahab (tous à Dakhla), 6 à Laâyoune-Sakia El Hamra (4 à Es-Smara et 2 à Laâyoune) et 2 cas à Guelmim-Oued Noun (tous à Guelmim).

Le responsable a précisé que 79% des nouveaux cas (soit 1 008) ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts et des foyers infectieux qui a concerné, depuis le début de la pandémie, 191 270 personnes contacts, dont 36 068 sont toujours sous suivi.