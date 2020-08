PJD : Un proche de Benkirane propose la tenue d’un congrès extraordinaire

Hier soir, Abdelali Hamieddine était inscrit sur la liste des invités du 16e forum de la jeunesse du PJD. Une intervention qui n’est pas passée inaperçue puisque le conseiller parlementaire a proposé à ses «frères» et «sœurs» de «faire une autocritique pour évaluer correctement l’expérience du gouvernement (El Othmani)» afin de «corriger» les erreurs commises durant ces années. Il a même proposé «l’organisation d’un congrès extraordinaire national du parti».

Il a en outre expliqué que les grands partis et les forces vives se distinguent par leur capacité à saisir «le moment opportun et historique pour effectuer des révisions nécessaires». «Le PJD ne peut avoir un rôle influent dans la vie politique marocaine que s'il est uni et fort avec un leadership fort, un haut niveau de clarté politique et d'engagement national», a-t-il ajouté.

Le conseiller parlementaire a affirmé que durant l’expérience gouvernementale en cours, le «pays a connu de nombreux dépassements, des problématiques et des violations (…) les membres du parti ont enduré également des épreuves». D'un point de vue personnel, on peut y lire une référence à son procès pour complicité dans le meurtre de l’étudiant Aït El Jid au début des années 90.

Hamieddine, écarté en décembre 2017 du secrétariat général du PJD à cause de sa proximité avec Abdelilah Benkirane, a reconnu que tous les PJDistes assument la responsabilité du bilan du gouvernement El Othmani.