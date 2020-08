Le FUS de Rabat annonce 13 cas confirmés du coronavirus parmi ses joueurs et son staff

Le Fath Union Sport (FUS) de Rabat a annoncé ce mardi que les résultats de tests de dépistage effectués sur les joueurs de l’équipe et le staff technique ont révélé 13 infections au nouveau coronavirus.

Dans un communiqué de presse relayé par le site officiel du FUS, le club de la capitale a précisé qu’il s’agit de 10 joueurs ainsi que trois membres du staff, testés positifs à la covid-19.

«Suite aux mesures sanitaires approuvées par les autorités compétentes, les cas positifs, en plus du reste du groupe et de l'équipage, seront soumis à une période de confinement, alors que de nouveaux tests de dépistage seront effectués dans les prochains jours», promet le club.

«Le Fath Union Sport de Rabat rappelle au public sportif et à tous les Marocains la nécessité de respecter les mesures préventives approuvées par les services de santé et les autorités de tutelle.» Communiqué du FUS

Le FUS n’est pas le seul club de football à annoncer des cas positifs parmi ses joueurs et son staff. Avant lui, l’Ittihad de Tanger, le Wyadad de Casablanca, le Raja de Beni Mellal, le KACM de Marrakech et le Moghreb de Fès ont annoncé plusieurs cas d’infection.

La semaine dernière, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a proposé de programmer des rassemblements fermés pour les clubs de la Botola Pro D1 et D2 jusqu'à la fin de la saison, pour prévenir la propagation du coronavirus, protéger la santé des joueurs et des équipes techniques et médicales et éviter tout contact avec des personnes infectées, de manière à tenir la compétition dans des conditions sûres.