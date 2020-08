Amina Maelainine, cinquième députée du PJD à contracter le Covid-19

La députée parlementaire Amina Maelainine a annoncé, ce mardi qu’elle a été testée positive au nouveau coronavirus.

Sur sa page Facebook, la députée du Parti de la justice et du développement (PJD) a rassuré quant à son état de santé, précisant qu’elle «va bien».

Maelainine est la cinquième parlementaire de la Lampe à annoncer son infection par le virus, après le conseiller parlementaire Hussein Abbadi, le député et maire de Marrakech Mohamed Laarbi Belcaid, ainsi que Said Essadeq et Abdellah Hennaoui, souligne le site officiel du PJD.

Abdellah Hennaoui, président de la commune d’Errachidia, a lui aussi annoncé son infection ce mardi, précisant dans une déclaration à la presse de son parti qu’il a pris l’initiative de subir un test de dépistage du coronavirus, après avoir ressenti une légère augmentation de la température et une fatigue, accompagnée d’un perte d’odorat».

A rappeler que le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, également du PJD, a lui aussi été infecté au coronavirus en mars dernier.