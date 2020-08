Rentrée universitaire : L'UNEM épingle le département de l'Enseignement supérieur

Le secrétariat de l’Union nationale des étudiants du Maroc (UNEM) a épinglé, lundi soir, l’annonce faite par le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant la prochaine rentrée universitaire.

Dans un long communiqué parvenu à Yabiladi, l’instance a fait part du «grand mécontentement» et «l'indignation de milliers d'étudiants», provoqués par la manière dont les examens universitaires sont gérés. Et de dénoncer la multiplication, au cours des derniers jours, de communiqués des facultés et des universités, signes de la «confusion» et de l’«improvisation» dans la prise de décision dans ce département.

L’UNEM critique, par ailleurs, les nouvelles directives du ministère de tutelle, rappelant son communiqué du lundi. Elle fustige ainsi une décision «contradictoire» et «étrangement aléatoire» d’annuler l’examen de la première année du baccalauréat pour 300 000 élèves, tout en maintenant les examens universitaires pour environ 730 000 étudiants.

Elle dénonce aussi le fait que le communiqué contient «une seule et unique procédure concernant les examens, qui consiste en l’augmentation du nombre de centres d’examens».

Le sybdicat étudiant tire sur l’incapacité du ministère à prendre les mesures proactives nécessaires, en plus de son retard dans l’annonce de la méthode d'enseignement adoptée lors de la prochaine rentrée universitaire. Ainsi, l’enseignement à distance serait synonyme d’«absence de qualité, de rentabilité et d'égalité des chances», lors de l’année universitaire écoulée.

De ce fait, l'UNEM appelle à la suspension des examens de passage dans toutes les facultés et institutions universitaires marocaines pour les niveaux non certifiés. Il plaide aussi pour l’adoption de l'enseignement à distance comme «option transitoire», en insistant sur l’importance de «fournir des moyens électroniques et techniques à tous les étudiants pour assurer la justice sociale et l'égalité des chances».

L’UNEM appelle aussi à promouvoir l'espace numérique dans toutes les universités et en faire une plateforme officielle et complètement gratuite pour accéder à toutes les ressources pédagogiques, tout en impliquant activement les représentants des enseignants et des élèves dans la prise de décision.