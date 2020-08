Maroc : Prévues mercredi, trois rencontres de la Botola Pro reportées à cause du coronavirus

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé, lundi, de reporter à une date ultérieure trois matchs de clubs marocains suite au coronavirus.

Dans un communiqué de presse publié sur le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la LNFP précise que ce report intervient notamment suite à la contamination de plusieurs joueurs ou à la demande de ces clubs.

Ainsi, «suite aux résultats du dernier test médical du Covid-19 réalisé par la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) et le Wydad Athletic Club (WAC) qui ont démontré la contamination de plusieurs joueurs et par conséquent leur confinement selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes», les matchs devant respectivement opposer ces deux clubs à l’AS FAR et au Raja de Casablanca ont été reporté.

La rencontre prévue également entre l’Ittihad Riadi de Tanger (IRT) et le Rapide Club d'Oued-Zem (RCAZ) a également été reportée suite à la demande du club tangérois «afin de lui permettre de reprendre la compétition dans les meilleurs conditions vu qu’il n’a pas pu s’entrainer avant les résultats du dernier test médical».

Les trois matchs étaient initialement programmés pour ce mercredi 26 août 2020, pour le compte de la 25ème journée de la Botola Pro.