Le Polisario dénonce le projet de construction d’une centrale solaire à Dakhla

Le Polisario a réagi rapidement aux informations annonçant, ce lundi 24 août, le lancement des travaux de construction d’une centrale solaire à Dakhla, située dans la zone d’El Argoub, par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen).

Le président de l'Autorité des mines et du pétrole a dénoncé «une nouvelle fuite en avant» du Maroc, indique l’agence de presse SPS. «C’est un acte qui traduit une fois de plus le refus du Maroc de se conformer à la légitimité internationale et de choisir plutôt de saper le plan de paix et les efforts consentis par les Nations Unies», a-t-il ajouté.

Il a d’ailleurs à nouveau invité les entreprises internationales à quitter le Sahara occidental. Peu avant le coup de gueule de ce responsable du Polisario, Western Sahara Resource Watch publiait sur son site un article sur le sujet.

L’ONG souligne, par ailleurs, que Masen compte deux autres projets de production d’énergies renouvelables dans la province entrant dans le programme Noor : un à Laayoune et un autre à Boujdour.