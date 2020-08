Maroc : De nouvelles peines à l’encontre des militants du Hirak de Jerada

Le tribunal de première instance d’Oujda a rendu des verdicts à l’encontre d’un groupe de sept militants du Hirak de Jerada, condamnés trois mois à un an de prison ferme, assortie d’amendes variant de 500 à 5 000 dirhams. Le parquet les a poursuivis pour «manifestation et incitation à un rassemblement non-autorisé» en plus d’«infraction à l’état d’urgence sanitaire».

Rendue mercredi dernier, cette décision a été prise à l’encontre de ces manifestants ayant protesté le 12 juillet dernier à Jerada, après l’effondrement d’un puit de charbon ayant causé le décès de l’ouvrier Mehdi Bellouchi. Son frère a été grièvement blessé dans les mêmes circonstances.

Contactées précédemment par Yabiladi, des sources locales ont indiqué que ce décès avait déclenché une manifestation des habitants, ce qui a donné lieu à une intervention de la police et à cinq arrestations, alors que deux autres personnes ont été interpelées plus tard. Notre source a indiqué cependant qu’«il ne s’agissait pas d’une activité clandestine, puisque l’exploitation en question est désormais encadrée par les coopératives récemment crées, pour organiser le secteur dans la province». «Sauf qu’il s’est avéré que le défunt ne bénéficiait ni d’une couverture sociale, ni de déclaration», a regretté notre interlocuteur.

Il rappelle qu’«après le Hirak, ces nouvelles structures ont été créées à l’initiative de l’Etat, justement pour permettre une protection aux travailleurs des exploitations de charbon et éviter qu’ils ne soient à la merci des barons du charbon dans la région». Les révélations sur la non-déclaration du défunt a ainsi provoqué la colère des riverains. Une semaine plus tôt dans la même ville, une digue s’est effondrée au cœur d’une exploitation informelle de charbon, faisant un blessé parmi les ouvriers.