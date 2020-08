Marrakech : Les services SAMU et SMUR ont besoins de plus de moyens

La section locale de la Fédération nationale de la Santé à Marrakech a appelé, ce lundi, à la mise à disposition du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et du service d'aide médicale urgente (SAMU) des moyens logistiques et humains pour continuer d’assurer leurs missions.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la FNS-Marrakech a rappelé que le personnel médical du SMUR au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a été impliqué dans la lutte contre l'épidémie de la Covid 19 depuis février 2020, «avec dévouement».

Ce service assurait ainsi ses missions avec «un médecin et son assistant pour le service 141, en plus du transfert des patients entre les établissements de santé assuré par deux médecins, deux infirmières et deux chauffeurs en une seule garde, le tout avec les mêmes capacités et ressources humaines disponibles avant la crise».

La Fédération nationale de la Santé dans la ville ocre dénonce ainsi des «conditions de travail difficiles, dégradant la dignité humaine pour un service d’intérêt vital dans cette guerre acharnée contre l'épidémie». «Les cadres de santé ont décidé d'être patients, d'endurer les difficultés et d'épargner le service de toute perturbation dans l'espoir que les administrations du CHU et de l'hôpital Ibn Tofail donnent suite aux correspondances de la fédération et l'appel de détresse lancé par le personnel, mais en vain», ajoute-t-on.

La FNS exige ainsi, «un soutien immédiat en ressources humaines audit service», avec notamment la mise en service des six ambulances qui «restent stationnées et inactives». Elle appelle aussi à «l’ouverture d’une enquête sur la gestion des ressources humaines dans le CHU de Marrakech en général et la gestion des dossiers médicaux en particulier».

Le communiqué, qui condamne par ailleurs «le manque de coordination entre la direction régionale et le centre hospitalier universitaire», annonce une prochaine campagne de protestation devant l'administration de l'hôpital Ibn Tofail.